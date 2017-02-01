Канадский фрегат зашел в Черное море в составе группировки кораблей НАТО

ОТТАВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Фрегат Военно-морских сил (ВМС) Канады HMCS St. John’s 31 января зашел в Черное море в составе группы кораблей из других стран НАТО. Об этом говорится в сообщении канадского Министерства национальной обороны, которое поступило во вторник в представительство ТАСС.

"Фрегат HMCS St. John’s будет работать и осуществлять тренировки в Черном море вместе с другими кораблями наших союзников и партнерских наций с 31 января по 20 февраля 2017 года", - указали в ведомстве.

В частности, сообщили в Минобороны, в этот период времени НАТО планирует провести здесь учения Sea Shield ("Морской щит"). За время своего нахождения в Черном море канадский фрегат будет заходить в порты стран-союзников "для улучшения дипломатических отношений и связей в оборонительной сфере". Какие именно страны посетят военные моряки из Канады, не сообщается.

HMCS St. John’s заступил на боевое дежурство в Средиземном море в составе соединений НАТО 11 января текущего года. Численность личного состава канадских фрегатов достигает 250 человек. Эти корабли также несут палубные вертолеты CH-124 Sea King.

Как ранее заявил канадский министр обороны Харджит Сингх Саджан, присутствие кораблей ВМС страны в Европе "демонстрирует приверженность Канады в укреплении ее связей с союзниками по НАТО в деле коллективной обороны в Европе и на Средиземном море".

Канада стала активно направлять своих военных в Европу после начала кризиса на Украине в 2014 году. В частности, канадские истребители СF-18 были размещены на нескольких базах НАТО в Восточной Европе, а также ее военные инструкторы в настоящее время обучают солдат в Польше и на Украине.