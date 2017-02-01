В Турции готовы возместить ущерб пострадавшим от крушения Boeing под Бишкеком

БИШКЕК, 1 февраля. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Турецкая авиакомпания ACT Airlines, которой принадлежал разбившийся вблизи бишкекского аэропорта Манас грузовой "Boeing-747", готова оказать материальное содействие пострадавшим во время авиакатастрофы. Об этом во время встречи с первым вице-премьером Киргизии Мухемметкалыем Абулгазиевым заявил генеральный директор ACT Желал Карабаш, сообщила пресс-служба киргизского правительства.

"Представители турецкой авиакомпании заявили о готовности оказать помощь по возмещению материального ущерба, оказать содействие в психологической помощи детям, оставшимся без попечения родителей, а также взять на себя ответственность по их дальнейшему обучению и другие расходы", - говорится в сообщении. Карабаш также отметил, что до авиакатастрофы данный Boeing произвел несколько рейсов по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул и при каждом рейсе он совершал посадку в Манасе "для дозаправки и смены экипажа".

"Все вопросы по произошедшей авиакатастрофе находятся под контролем правительства, пострадавшим со стороны государства оказывается необходимая помощь. Теперь нам необходимо совместными усилиями решить проблемы пострадавших в результате авиакатастрофы", - приводит пресс-служба слова Абулгазиева. Он также подчеркнул, что все пострадавшие в ходе происшествия получают необходимую медицинскую помощь и лечение, а оставшиеся без жилья граждане временно размещены в гостинице.

Грузовой "Boeing-747", совершавший рейс по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул, 16 января во время посадки в бишкекском аэропорту Манас рухнул на находящийся поблизости дачный поселок, где постоянно проживали люди. Лайнер снес 26 одноэтажных жилых домов. При этом погибли 35 местных жителей и четыре члена экипажа, в больницы Бишкека с места аварии с различными травмами были доставлены 27 человек. Почти половина погибших и пострадавших - дети.

Расследованием ЧП занимается международная комиссия во главе с экспертами Межгосударственного авиационного комитета (МАК). В ее состав в качестве наблюдателей приглашены представители Турции и США. Бортовые самописцы Boeing уже расшифрованы в Москве и, по предварительным данным МАК, во время посадки в Бишкеке самолет был технически исправен.