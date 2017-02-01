Минобороны Украины признало, что ведет наступательные действия в Донбассе

КИЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский фактически признал, что Вооруженные силы страны осуществляют в Донбассе наступательные действия.

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"На сегодняшний день, как бы оно ни было, но метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись (вперед)", - заявил он журналистам, комментируя ситуацию в Авдеевке. При этом вопрос об отводе тяжелого вооружения от линии соприкосновения, как того требуют минские соглашения, в ведомстве не комментируют.

Тем не менее Павловский выразил надежду, что на встрече представителей контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, начало которой запланировано на 16:00 мск в Минске, удастся достичь договоренности о взаимном прекращении огня. "Я думаю, что как раз после трехсторонней встречи будут достигнуты эти договоренности", - сказал представитель Минобороны.

В течение последних дней резко возросло число вооруженных столкновения в районе Авдеевки и Ясиноватой на линии соприкосновения в Донбассе. В провоцировании ситуации официальные украинские власти обвинили ополченцев. Однако, по данным оборонного ведомства провозглашенной Донецкой народной республики, еще в воскресенье вечером украинские силовики начали атаковать республику в этом районе. Минувшей ночью Совет Безопасности ООН выразил глубокую обеспокоенность "опасной эскалацией ситуации" на востоке Украины и призвал стороны конфликта немедленно прекратить огонь.