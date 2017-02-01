Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.02:
$ 60.09
€ 64.29
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЕСПЧ оштрафовал РФ за содержание подсудимых в металлической клетке в суде

Международная панорама
1 февраля, 12:59 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Сергей Щербаков
В своем решении суд сослался на статью 3 Европейской конвенции по правам человека
Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 1 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) наложил штраф на Россию за содержание подсудимых в металлической клетке в зале суда. Соответствующий вердикт, опубликованный на сайте суда, был вынесен по иску, поданному тремя гражданами РФ. Они посчитали, что их содержание в клетке во время слушаний было унизительным и нарушало их гражданские права.

ЕСПЧ встал на сторону подавших иск, сочтя их аргументы убедительными. Суд посчитал, что российские власти нарушили статью 3 Европейской конвенции по правам человека, и постановил выплатить потерпевшим компенсацию за моральный ущерб в размере от €3000 до €7500, а также возместить судебные издержки.

Дела в отношении истцов, не связанных друг с другом, рассматривались российскими судами в период с 2011 года по 2014 год. Слушания проходили в Вологде, Чебоксарах и Череповце.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
11
Демоны Страны Басков: языческий карнавал на севере Испании
8
Акция протеста против ужесточения иммиграционного контроля в США проходит у Белого дома
6
CNN: в США проходят манифестации против ужесточения миграционной политики
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
"Зеленый свет" "зеленой" экономике: Россия на пути к устойчивому развитию
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минобороны Украины признало, что ведет наступательные действия в Донбассе
2
На банкноте в 2000 рублей будет изображен космодром Восточный
3
Александр Тихонов заявил, что Фуркад как человек для него больше не существует
4
"Известия" рассказали о возможных схемах повышения пенсионного возраста
5
Google собирается засудить россиянина за букву "ɢ"
6
Юрий Чайка: каждому воздастся!
7
Сборная России лишена серебра ОИ-2012 в эстафете 4х400 м из-за допинга
Темы дня
Реклама