ЕСПЧ оштрафовал РФ за содержание подсудимых в металлической клетке в суде

ПАРИЖ, 1 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) наложил штраф на Россию за содержание подсудимых в металлической клетке в зале суда. Соответствующий вердикт, опубликованный на сайте суда, был вынесен по иску, поданному тремя гражданами РФ. Они посчитали, что их содержание в клетке во время слушаний было унизительным и нарушало их гражданские права.

ЕСПЧ встал на сторону подавших иск, сочтя их аргументы убедительными. Суд посчитал, что российские власти нарушили статью 3 Европейской конвенции по правам человека, и постановил выплатить потерпевшим компенсацию за моральный ущерб в размере от €3000 до €7500, а также возместить судебные издержки.

Дела в отношении истцов, не связанных друг с другом, рассматривались российскими судами в период с 2011 года по 2014 год. Слушания проходили в Вологде, Чебоксарах и Череповце.