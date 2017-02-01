ЕСПЧ оштрафовал РФ за содержание подсудимых в металлической клетке в суде

Колобков: РУСАДА может быть восстановлено в правах до конца годаСпорт 1 февраля, 12:54
Минобороны Украины признало, что ведет наступательные действия в ДонбассеМеждународная панорама 1 февраля, 12:46
Веснина обыграла Макарову в первом круге турнира WTA в ПетербургеСпорт 1 февраля, 12:45
Малое предприятие из Мордовии стало поставщиком электроламп для АК "АЛРОСА"Банк историй успеха 1 февраля, 12:41
Эксперт: нападки Фуркада на Логинова могут быть связаны с его желанием заняться политикойСпорт 1 февраля, 12:41
РЖД в 2016 году увеличили чистую прибыль по РСБУ в 20 раз, до 6,5 млрд руб.Экономика и бизнес 1 февраля, 12:34
Легкоатлетка Кривошапка оспорит в суде дисквалификацию за допингСпорт 1 февраля, 12:34
В правительстве опровергли сообщения о решении повысить пенсионный возрастЭкономика и бизнес 1 февраля, 12:33
Собянин: качество школьного образования в Москве улучшилось в два раза за пять летМосква 1 февраля, 12:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПАРИЖ, 1 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) наложил штраф на Россию за содержание подсудимых в металлической клетке в зале суда. Соответствующий вердикт, опубликованный на сайте суда, был вынесен по иску, поданному тремя гражданами РФ. Они посчитали, что их содержание в клетке во время слушаний было унизительным и нарушало их гражданские права.
ЕСПЧ встал на сторону подавших иск, сочтя их аргументы убедительными. Суд посчитал, что российские власти нарушили статью 3 Европейской конвенции по правам человека, и постановил выплатить потерпевшим компенсацию за моральный ущерб в размере от €3000 до €7500, а также возместить судебные издержки.
Дела в отношении истцов, не связанных друг с другом, рассматривались российскими судами в период с 2011 года по 2014 год. Слушания проходили в Вологде, Чебоксарах и Череповце.