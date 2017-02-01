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СМИ: Китай провел испытания межконтинентальной ракеты с 10 боевыми блоками

Международная панорама
1 февраля, 13:35 UTC+3 /Корр. ТАСС, Роман Баландин
Боевые блоки ракеты поразили цель на полигоне в Западном Китае
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ПЕКИН, 1 февраля. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Китай провел испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) DF-5C ("Дунфэн-5-си"). Как сообщил информационный портал Sina, она несет 10 боевых блоков индивидуального наведения и может оснащаться ядерными зарядами.

Ракета была запущена с космодрома Тайюань (провинция Шаньси, Северный Китай), после чего боевые блоки поразили цели на полигоне в Западном Китае, предположительно в пустыне Такла-Макан (Синьцзян-Уйгурский автономный район).

Как отмечает американское издание Washington Free Beacon со ссылкой на источники в американских оборонных кругах, последние испытания ракет с разделяющимися головными частями свидетельствуют о том, что Китай наращивает потенциал своих стратегических сил, увеличивая количество боеголовок, стоящих на боевом дежурстве. Кроме того, эти тесты указывают на успешные разработки КНР в сфере миниатюризации ядерных зарядов.

"Некоторые аналитики утверждают, что в ходе последних испытаний DF-5C старый носитель использовался для тестов новой боевой части, которая потом будет применяться на новых (баллистических ракетах) DF-41", - отмечает американское издание.

К настоящему времени ТАСС не удалось получить комментарий Минобороны КНР.

DF-5 является двухступенчатой жидкостной МБР. В зависимости от модификации максимальная дальность DF-5 может достигать 12-15 тыс. км. Ранее сообщалось о более ранней модификации DF-5B с разделяющейся головной частью, которая могла вмещать, по разным данным, до трех боевых модулей, по другим данным, их число могло достигать 6-8 единиц.

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