СМИ: Apple может оспорить в суде ужесточение иммиграционной политики США

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Американская корпорация Apple рассматривает возможность подачи судебного иска в ответ на ужесточение иммиграционной политики США. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Гендиректор Apple Тим Кук сообщил изданию, что указы президента США Дональда Трампа об ограничении иммиграции затрагивают сотни сотрудников компании. Он отказался уточнить, какие именно шаги в правовом поле компания планирует предпринять, но заявил, что "мы хотим быть конструктивными и продуктивными".

Глава корпорации добавил, что он продолжает связываться с "очень, очень высокопоставленными лицами в Белом доме" и убеждает их в том, что отмена миграционных ограничений важна не только для Apple, но и для всех Соединенных Штатов.

Президент США подписал на прошлой неделе ряд указов, предусматривающих ужесточение иммиграционной политики. В соответствии с текстом одного из них ограничен на 90 дней въезд в США лиц из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Как отмечают американские СМИ, речь идет, в частности, о приезжих из Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Кроме того, хозяин Белого дома 27 января распорядился приостановить программу размещения беженцев в США на 120 дней.

Во вторник агентство Reuters сообщило о встрече руководителей ведущих технологических компаний США, включая владеющую Google компанию Alphabet, онлайн-сервис Airbnb и оператора видеосервиса Netflix, с целью согласования экспертного заключения в поддержку исковых жалоб, поданных против данных указов президента.