Фийон назвал обвинения в его адрес попыткой переворота

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон назвал выдвинутые в его адрес обвинения в финансовых злоупотреблениях "попыткой институционного государственного переворота", которая, по его мнению, была организована левыми политическими силами. Фийон заявил об этом на встрече с депутатами от правоцентристской партии "Республиканцы", выдвинувшей его в президенты, передает Reuters со ссылкой на одного из депутатов, участника встречи.

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