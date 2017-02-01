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Фийон назвал обвинения в его адрес попыткой переворота

Международная панорама
1 февраля, 14:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Кандидат в президенты Франции считает, что за этим стоят левые политические силы
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Франсуа Фийон

Франсуа Фийон

© EPA/ERIC FEFERBERG/POOL

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон назвал выдвинутые в его адрес обвинения в финансовых злоупотреблениях "попыткой институционного государственного переворота", которая, по его мнению, была организована левыми политическими силами. Фийон заявил об этом на встрече с депутатами от правоцентристской партии "Республиканцы", выдвинувшей его в президенты, передает Reuters со ссылкой на одного из депутатов, участника встречи.

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