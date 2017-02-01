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Минобороны Ирана: страна не покупала у РФ какие-либо вооружения, кроме ЗРК С-300

Международная панорама
1 февраля, 15:18 UTC+3 ТЕГЕРАН /Корр. ТАСС, Константин Казеев
До недавнего времени в отношении Ирана действовали международные санкции, большая часть которых была отменена после начала реализации 16 января 2016 года соглашения по иранской ядерной программе
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ТЕГЕРАН, 1 февраля. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Исламская Республика Иран не закупала в последнее время у России какие-либо виды вооружений, кроме поставленных в прошлом году зенитных ракетных комплексов С-300. Об этом заявил министр обороны Ирана Хосейн Дехган агентству Тасним.

Ранее он сообщал, что у Ирана нет планов закупки ЗРК С-400, но Исламская Республика заинтересована в приобретении боевых самолетов. "Необходимости в других системах ПВО дальнего радиуса действия у нас нет, закупать их мы больше не планируем. В повестке дня Министерства обороны значатся консультации с Россией на тему покупки самолетов (компании) "Сухой". Нам нужно укреплять ВВС", - заявил он в августе прошлого года.

До недавнего времени в отношении Ирана действовали международные санкции, большая часть которых была отменена после начала реализации 16 января 2016 года соглашения по иранской ядерной программе. Однако ограничения на поставку Исламской Республике наступательных вооружений, включая боевые самолеты и танки, сохраняются и будут действовать до 2020 года.

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