МИД ОАЭ: США приняли суверенное решение по миграционной политике

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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 1 февраля. /ТАСС/. США приняли суверенное решение по миграционной политике, и оно не направлено против какой-либо религии. С таким заявлением выступил министр иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян на пресс-конференции по итогам четвертой сессии Российско-арабского форума сотрудничества, проходящего в столице ОАЭ.
"Это решение не направлено против конкретной религии", - подчеркнул он, отметив, что меры носят временный характер.
За последние дни президент США Дональд Трамп подписал ряд указов, предусматривающих ужесточение иммиграционной политики. В соответствии с текстом одного из них, ограничен на 90 дней въезд в США лиц из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Как отмечают американские СМИ, речь идет, в частности, о приезжих из Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Хозяин Белого дома 27 января также распорядился приостановить программу размещения беженцев в США на 120 дней.