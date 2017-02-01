МИД ОАЭ: США приняли суверенное решение по миграционной политике

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 1 февраля. /ТАСС/. США приняли суверенное решение по миграционной политике, и оно не направлено против какой-либо религии. С таким заявлением выступил министр иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян на пресс-конференции по итогам четвертой сессии Российско-арабского форума сотрудничества, проходящего в столице ОАЭ.

"Это решение не направлено против конкретной религии", - подчеркнул он, отметив, что меры носят временный характер.

За последние дни президент США Дональд Трамп подписал ряд указов, предусматривающих ужесточение иммиграционной политики. В соответствии с текстом одного из них, ограничен на 90 дней въезд в США лиц из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Как отмечают американские СМИ, речь идет, в частности, о приезжих из Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Хозяин Белого дома 27 января также распорядился приостановить программу размещения беженцев в США на 120 дней.