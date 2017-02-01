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В районе Авдеевки установлен "режим тишины"

Международная панорама
1 февраля, 15:27 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 1, февраля. /ТАСС
Зампред военно-гражданской администрации Донецкой области Евгений Вилинский заявил, что в Донбассе необходимо восстановить электроснабжение
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КИЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. В районе города Авдеевка в Донбассе установлен "режим тишины" до 17:00 по киевскому времени (18:00 мск). Об этом сообщил заместитель председателя военно-гражданской администрации Донецкой области Евгений Вилинский в Facebook.

"Режим тишины" до 17:00", - написал он.

По его словам, "режим тишины" необходим для проведения работ по восстановлению электроснабжения. "Бригады приступили к работе", - заверил Вилинский.

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