Страны ЕС договорились продлить контроль на границах на три месяца

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Страны ЕС договорились продлить еще на три месяца чрезвычайные меры по контролю внешних границ Шенгенской зоны с целью пресечения нелегальной миграции.

Такое решение, как сообщает AFP, было принято на совещании представителей стран Евросоюза при центральных органах сообщества.

Меры пограничного контроля были введены в сентябре 2015 года, они истекают в середине февраля этого года, теперь же их продлят до середины мая.