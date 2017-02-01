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Страны ЕС договорились продлить контроль на границах на три месяца

Международная панорама
1 февраля, 15:38 UTC+3
Эта мера принята с целью пресечения нелегальной миграции
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МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Страны ЕС договорились продлить еще на три месяца чрезвычайные меры по контролю внешних границ Шенгенской зоны с целью пресечения нелегальной миграции.

Такое решение, как сообщает AFP, было принято на совещании представителей стран Евросоюза при центральных органах сообщества.

Меры пограничного контроля были введены в сентябре 2015 года, они истекают в середине февраля этого года, теперь же их продлят до середины мая.

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