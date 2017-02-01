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Представители ОБСЕ и СЦКК попали под обстрел украинских силовиков в Ясиноватой

Международная панорама
1 февраля, 15:35 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 1, февраля. /ТАСС
В результате инцидента никто не пострадал, наблюдатели и военнослужащие укрылись у близлежащего здания
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ДОНЕЦК, 1 февраля. /ТАСС/. Украинские силовики из Авдеевки обстреляли представителей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ во главе зампредседателя миссии Александром Хугом и российских сотрудников Совместного центра по контролю и координации за режимом прекращения огня (СЦКК) в районе Ясиноватой. Об этом сообщило Донецкое агентство новостей (ДАН).

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"Около 10:30 утра представители миссии ОБСЕ на Украине во главе с Александром Хугом, сопровождаемые российскими офицерами СЦКК, направлялись в район Донецкой фильтровальной станции для обсуждения вопросов скорейшего восстановления ее работы с украинской стороной, - говорится в сообщении. - Находясь в районе улицы Орджоникидзе в Ясиноватой представители ОБСЕ и российские офицеры попали под обстрел украинской крупнокалиберной артиллерии, который велся с позиций ВСУ (Вооруженных сил Украины) в районе Авдеевки".

По словам очевидцев, в ходе обстрела один артиллерийский снаряд разорвался всего в 50 метрах от наблюдателей ОБСЕ и российских военнослужащих. Также на расстоянии около 50-70 метров были зафиксированы разрывы реактивных снарядов "Град".

В результате инцидента никто не пострадал, наблюдатели и военнослужащие укрылись у близлежащего здания.

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