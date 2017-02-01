Курдские бойцы опровергли получение от США оружия

БЕЙРУТ, 1 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Соединенные Штаты не поставляли бойцам курдских сил самообороны (КСС) оружие, бронетехнику и военно-транспортные средства. Об этом заявил информационному агентству Firat официальный представитель КСС Ридор Халиль, который таким образом опроверг переданное ранее западными агентствами сообщение о том, что курды якобы впервые получили качественно новые вооружения и бронетранспортеры от США.

"Эти сведения абсолютно неверны, мы не получали от антитеррористической коалиции во главе с США какого-либо современного оружия или боевых машин за весь период войны против банд "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ)", - отметил Халиль.

КСС составляют костяк коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС). В ноябре 2016 года эти арабо-курдские формирования при поддержке ВВС США начали операцию под названием "Гнев Евфрата". Ее целью является освобождение провинциального центра Ракка - основного плацдарма ИГ в Сирии. Ранее курды выбили банды террористов из города Манбидж на севере Сирии, где находилась их крупная тыловая база.

Как отмечает Firat, информация о поставках оружия и военно-транспортных средств курдам получила широкий резонанс на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о его намерениях разгромить ИГ в Сирии и Ираке.

В рамках операции "Гнев Евфрата" силы СДС освободили с конца 2016 года от террористов 2,6 тыс. кв. км и пытаются сейчас окружить Ракку (520 км от Дамаска). В СДС, помимо курдских сил самообороны, входит ополчение племен "Кувват ас-Санадид", отряды ассирийцев и бригады вооруженной оппозиции - "Джейш ас-Суввар", "Буркан эль- Фурат" и другие.