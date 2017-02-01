Посол РФ вызван в МИД Норвегии в связи с отказом в выдаче виз парламентариям королевства

ОСЛО, 1 февраля. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. МИД Норвегии вызвал посла РФ в Осло Теймураза Рамишвили, чтобы выразить протест в связи с тем, что двоим членами делегации норвежского парламента было отказано в выдаче виз для посещения России с визитом, запланированным на 2-3 февраля. Об этом заявил глава ведомства Бёрге Бренде, слова которого приводятся в сообщении норвежского МИД.

"Мы выразили свой протест и заявили, что считаем решение России неоправданным и неразумным. Призываем российские власти вновь рассмотреть этот вопрос и искренне надеемся на то, что решение удастся найти, поскольку речь идет об официальном приглашении главы комитета Совфеда по международным делам (Константина Косачева - прим. ТАСС) главе комитета по внешней политике и обороне парламента Норвегии", - заявил Бренде.

"Министерство сегодня вызвало российского посла, чтобы повторить свой протест. Встречи между парламентариями - важная составляющая политических контактов", - добавил министр.

По его словам, решение российских властей отказать в выдаче виз парламентариям "вызывает глубокое сожаление".

"Планировавшийся визит комитета по внешней политике и обороне способствовал бы углублению двустороннего диалога", - подчеркнул Бренде.

Причины отказа

В МИД Норвегии высказывают мнение, что причина решения российских властей - последовательное присоединение скандинавской страны к вводившимся против РФ санкциям Евросоюза, членом которого королевство не является, и распространение въездных ограничений для фигурантов "черного списка" ЕС на территорию арктического архипелага Шпицберген, находящегося под суверенитетом Норвегии.

"С точки зрения норвежской стороны, введение ограничительных мер (со стороны Осло - прим. ТАСС) было оправдано и вызвано нарушением Россией правовых норм на Украине", - отмечают в МИД королевства.

В посольстве РФ в Норвегии пока не ответили на просьбу ТАСС прокомментировать сложившуюся ситуацию.

История визита

Визит норвежской делегации, который первоначально был запланирован на декабрь 2016 года, должен был стать ответным. В июне с депутатами Стортинга в Осло встречались члены делегации Совета Федерации во главе с Косачевым. Обсуждались вопросы двусторонних отношений и развития связей в сфере экономики, ситуация в Сирии, вопросы европейской безопасности. К этим и другим темам парламентарии двух стран планировали вернуться в российской столице. Предполагалось, что это будет первый с 2014 года визит в Москву норвежской парламентской делегации высокого уровня.

Сегодня глава норвежской делегации Анникен Витфельдт заявила журналистам, что визит был отменен. По ее словам, главе либеральной партии "Венстре" Трине Скей Гранде и экс- министру охраны окружающей среды, представителю Социалистической левой партии Борду Вегару Сульеллю российские власти отказали в выдаче виз.