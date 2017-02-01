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Трасса Донецк - Горловка перекрыта из-за обстрелов с украинской стороны

Международная панорама
1 февраля, 17:05 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 1, февраля. /ТАСС
Ранее сообщалось, что власти Донецка в связи с обстрелами северной части города ограничили движение общественного и автомобильного транспорта
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ДОНЕЦК, 1 февраля. /ТАСС/. Участок трассы Донецк - Горловка в районе Ясиноватой сегодня был перекрыт из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

"В районе Ясиноватой идут боевые действия. Сейчас перекрыт выезд из города в сторону Горловки, то есть перекрыта полностью дорога на Горловку. Выехать можно только в объезд, через Енакиево", - приводит слова представителя ведомства Донецкое агентство новостей (ДАН). Сроки закрытия трассы не известны.

Ранее сообщалось, что власти Донецка в связи с обстрелами северной части города ограничили движение общественного и автомобильного транспорта.

В последние дни обстановка у линии соприкосновения обострилась. В результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины имеются жертвы и раненые среди мирного населения, а также многочисленные повреждения жилых домов и инфраструктуры.

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