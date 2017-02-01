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Brexit не обойдется без судебного разбирательства, считает председатель Европейского суда

Международная панорама
1 февраля, 17:24 UTC+3 БРЮССЕЛЬ /Корр. ТАСС, Денис Дубровин
Главная юридическая проблема выхода Великобритании из ЕС заключается в крайне слабой проработке самой процедуры выхода страны из состава сообщества
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БРЮССЕЛЬ, 1 февраля. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Процесс выхода Великобритании из Евросоюза и согласованные в ходе него соглашения с высокой вероятностью станут предметом разбирательства в Европейском суде, который выполняет функции конституционного суда Евросоюза. Об этом заявил председатель Европейского суда Коэн Ленартс в интервью агентству Reuters. По его словам, беспрецедентный политический процесс по выходу страны из Евросоюза еще находится на ранней стадии, поэтому пока невозможно предсказать, какой его аспект попадет на рассмотрение Европейского суда.

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"Но однажды этот процесс окажется в суде, не по желанию самого Европейского суда, а в результате действий сторон, которые окажутся затронуты Brexit", - отметил он.

Главная юридическая проблема выхода Великобритании из ЕС заключается в крайне слабой проработке самой процедуры выхода страны из состава сообщества. За все время существования ЕС никто всерьез не предполагал, что это однажды станет реальностью, поэтому первое упоминание о порядке выхода из Евросоюза появилось лишь в Лиссабонском договоре 2009 года. Во всех предыдущих документах Европейского экономического сообщества, а затем и Евросоюза эта возможность вообще не рассматривалась.

В Лиссабонском договоре она появилась по настоянию все той же Великобритании, однако в 2009 году 50-я статья этого документа рассматривалась лишь как уступка Лондону для внутриполитических маневров перед евроскептическим меньшинством избирателей.

На практике переговоры о Brexit означают мучительный и скрупулезный пересмотр каждого параграфа многотомной законодательной базы Евросоюза. Переговорщикам предстоит понять, какие из них должны перекочевать в будущее соглашение об ассоциации Великобритании и ЕС, и какие изменения они должны претерпеть при этом.

Самыми сложными представляются условия сохранения членства Британии в едином европейском рынке и таможенном союзе и проблемы пересмотра принципов свободы передвижения людей и капиталов. Однако не менее сложные задачи ожидают Брюссель и Лондон при решении проблем, например, гармонизации налогового законодательства, обеспечения прозрачности финансовых рынков или хотя бы статуса английского языка, как одного из 24 официальных языков ЕС после выхода Великобритании. Любое соглашение между Брюсселем и Лондоном по всем этим темам может оказаться оспоренным в суде.

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