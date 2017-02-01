СМИ: Пентагон и Госдеп изучают возможность координации с Россией авиаударов по ИГ

Футболист Тошич хочет остаться в ЦСКА и ждет ответа от руководства по новому контрактуСпорт 1 февраля, 17:43
ФК "Текстильщик" объявил о назначении Евсеева главным тренеромСпорт 1 февраля, 17:39
Футболист ЦСКА Тошич был бы рад получить российское гражданствоСпорт 1 февраля, 17:35
СМИ: Макрон стал наиболее вероятным победителем президентских выборов во ФранцииМеждународная панорама 1 февраля, 17:32
Банк "Югра" поздравил "Ленком" с юбилеемНовости партнеров 1 февраля, 17:29
В Пензе из-за новой аварии на ТЭЦ более 200 домов остались без отопленияПроисшествия 1 февраля, 17:26
Агент: футболист Николас Ломбертс не покинет "Зенит" этой зимойСпорт 1 февраля, 17:23
Каким стал сирийский год для новейшего истребителя Су-35Армия и ОПК 1 февраля, 17:19
Шляхтин выразил сочувствие бегуньям, которые лишились наград в связи с допингом КривошапкиСпорт 1 февраля, 17:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Министерство обороны и Госдепартамент США изучают возможность координации с Россией авиаударов по позициям "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация запрещена в РФ) в Сирии в рамках мер, разрабатываемых в соответствии с распоряжением президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета The Washington Times.
По данным издания, Трамп потребовал разработать план по разгрому ИГ, в рамках которого Соединенные Штаты могли бы, в частности, эффективно взаимодействовать с другими странами, включая Россию. Распоряжение президента, как пишет газета, вызвало в министерстве обороны и Госдепартаменте всплеск "закулисной активности".
В числе возможных мер эффективной борьбы с ИГ издание называет также значительное увеличение поставок оружия курдским формированиям в Сирии, существенное повышение интенсивности воздушных ударов по боевикам и наращивание численности американского спецназа, действующего "на местах".
Все эти меры, как заявил газете неназванный представитель администрации США, "существенно ускорят" реализацию стратегии, введенной в действие еще при администрации Обамы.
"Главной помехой была Анкара, - сказал собеседник издания, напомнив, что Турция крайне негативно относится к поддержке Вашингтоном курдских формирований, которые турки считают террористическими. - Но на каком-то этапе нам все же придется принять решение".
В минувшую субботу Трамп поручил своему кабинету найти новых зарубежных партнеров в целях активизации борьбы с ИГ. Президент распорядился немедленно начать разработку нового плана по разгрому "Исламского государства", предварительный проект глава министр обороны США Джеймс Мэттис должен представить Трампу в течение 30 дней.
В документе, который глава Пентагона подготовит при участии других заинтересованных министерств и ведомств, должны быть названы "новые партнеры по коалиции в борьбе с ИГ" и очерчена "политика, нацеленная на укрепление партнеров по коалиции для борьбы с ИГ и связанными с ней группировками".