Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 60.31
€ 65.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Пентагон и Госдеп изучают возможность координации с Россией авиаударов по ИГ

Международная панорама
1 февраля, 17:24 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 1, февраля. /ТАСС
В числе возможных мер эффективной борьбы с ИГ также значительное увеличение поставок оружия курдским формированиям в Сирии
Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Министерство обороны и Госдепартамент США изучают возможность координации с Россией авиаударов по позициям "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация запрещена в РФ) в Сирии в рамках мер, разрабатываемых в соответствии с распоряжением президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета The Washington Times

По данным издания, Трамп потребовал разработать план по разгрому ИГ, в рамках которого Соединенные Штаты могли бы, в частности, эффективно взаимодействовать с другими странами, включая Россию. Распоряжение президента, как пишет газета, вызвало в министерстве обороны и Госдепартаменте всплеск "закулисной активности".

Смотрите также
Трамп поручил властям США найти новых партнеров для разгрома ИГ

В числе возможных мер эффективной борьбы с ИГ издание называет также значительное увеличение поставок оружия курдским формированиям в Сирии, существенное повышение интенсивности воздушных ударов по боевикам и наращивание численности американского спецназа, действующего "на местах".

Все эти меры, как заявил газете неназванный представитель администрации США, "существенно ускорят" реализацию стратегии, введенной в действие еще при администрации Обамы.

"Главной помехой была Анкара, - сказал собеседник издания, напомнив, что Турция крайне негативно относится к поддержке Вашингтоном курдских формирований, которые турки считают террористическими. - Но на каком-то этапе нам все же придется принять решение".

В минувшую субботу Трамп поручил своему кабинету найти новых зарубежных партнеров в целях активизации борьбы с ИГ. Президент распорядился немедленно начать разработку нового плана по разгрому "Исламского государства", предварительный проект глава министр обороны США Джеймс Мэттис должен представить Трампу в течение 30 дней.

В документе, который глава Пентагона подготовит при участии других заинтересованных министерств и ведомств, должны быть названы "новые партнеры по коалиции в борьбе с ИГ" и очерчена "политика, нацеленная на укрепление партнеров по коалиции для борьбы с ИГ и связанными с ней группировками".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд Мэттис, Джеймс
Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
Страны
США Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
12
Последствия обстрела в Донецке
11
Демоны Страны Басков: языческий карнавал на севере Испании
8
Акция протеста против ужесточения иммиграционного контроля в США проходит у Белого дома
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
"Зеленый свет" "зеленой" экономике: Россия на пути к устойчивому развитию
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Число погибших в крупном ДТП в Новой Москве возросло до девяти человек
2
Восемь человек погибли при столкновении двух машин в Новой Москве
3
Посол РФ вызван в МИД Норвегии в связи с отказом в выдаче виз парламентариям королевства
4
Александр Тихонов заявил, что Фуркад как человек для него больше не существует
5
Минобороны Украины признало, что ведет наступательные действия в Донбассе
6
На банкноте в 2000 рублей будет изображен космодром Восточный
7
Лавров опубликовал в "Русском пионере" стихи про петуха и обезьян
Темы дня
Реклама