СМИ: Пентагон и Госдеп изучают возможность координации с Россией авиаударов по ИГ

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Министерство обороны и Госдепартамент США изучают возможность координации с Россией авиаударов по позициям "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация запрещена в РФ) в Сирии в рамках мер, разрабатываемых в соответствии с распоряжением президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета The Washington Times.

По данным издания, Трамп потребовал разработать план по разгрому ИГ, в рамках которого Соединенные Штаты могли бы, в частности, эффективно взаимодействовать с другими странами, включая Россию. Распоряжение президента, как пишет газета, вызвало в министерстве обороны и Госдепартаменте всплеск "закулисной активности".

В числе возможных мер эффективной борьбы с ИГ издание называет также значительное увеличение поставок оружия курдским формированиям в Сирии, существенное повышение интенсивности воздушных ударов по боевикам и наращивание численности американского спецназа, действующего "на местах".

Все эти меры, как заявил газете неназванный представитель администрации США, "существенно ускорят" реализацию стратегии, введенной в действие еще при администрации Обамы.

"Главной помехой была Анкара, - сказал собеседник издания, напомнив, что Турция крайне негативно относится к поддержке Вашингтоном курдских формирований, которые турки считают террористическими. - Но на каком-то этапе нам все же придется принять решение".

В минувшую субботу Трамп поручил своему кабинету найти новых зарубежных партнеров в целях активизации борьбы с ИГ. Президент распорядился немедленно начать разработку нового плана по разгрому "Исламского государства", предварительный проект глава министр обороны США Джеймс Мэттис должен представить Трампу в течение 30 дней.

В документе, который глава Пентагона подготовит при участии других заинтересованных министерств и ведомств, должны быть названы "новые партнеры по коалиции в борьбе с ИГ" и очерчена "политика, нацеленная на укрепление партнеров по коалиции для борьбы с ИГ и связанными с ней группировками".