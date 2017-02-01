Украинские силовики обстреляли беспилотник ОБСЕ из ЗРК "Бук"

ДОНЕЦК, 1 февраля. /ТАСС/. Украинские силовики применили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) "Бук" при атаке на беспилотный летательный аппарат ОБСЕ над Макеевкой. Об этом заявили в оперативном командовании провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

"Вчера в 23:38 был зафиксирован пуск ракеты ЗРК "Бук" с позиций Вооруженных сил Украины в районе Авдеевки. Залп был осуществлен, предположительно, по беспилотнику ОБСЕ, который как раз в тот момент фиксировал нарушения режима прекращения огня", - цитирует представителя командования ДНР Донецкое агентство новостей. Сообщается также, что фрагменты ракеты были обнаружены в районе макеевской городской больницы № 5.

В последние дни обстановка у линии соприкосновения обострилась. В результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины имеются жертвы и раненые среди мирного населения, а также многочисленные повреждения жилых домов и инфраструктуры. Во вторник вечером глава ДНР Александр Захарченко сообщил, что боевые действия идут вдоль линии соприкосновения на протяженности 50 километров.