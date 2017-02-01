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Решение по поводу визита главы МИД Норвегии в Архангельск пока не принято

Международная панорама
1 февраля, 18:22 UTC+3 ОСЛО /Корр. ТАСС, Юрий Михайленко
Глава норвежского дипведомства также выразил "глубокое сожаление" в связи с тем, что двум членам норвежской делегации российские власти отказали в визах
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ОСЛО, 1 февраля. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Решение о целесообразности визита главы МИД Норвегии Бёрге Бренде в Архангельск для участия в международном форуме "Арктика - территория диалога" 29-30 марта пока что не принято. Об этом заявил журналистам сам глава дипломатического ведомства, комментируя ситуацию с отменой запланированного на 2-3 февраля визита в Москву делегации норвежских парламентариев.

"Этот вопрос изучается", - отметил министр, выразивший также "глубокое сожаление" в связи с тем, что двум членам норвежской делегации российские власти отказали в визах.

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По словам министра, его ведомство еще в ноябре проинформировали о том, что некоторые члены парламентского комитета по внешней политике и обороне, которые должны были отправиться в Москву, могут не получить визы.

Бренде подчеркнул, что дипломаты из двух стран обсуждали возникший вопрос последние несколько недель, и норвежская сторона до последнего надеялась, что "в конце концов визы будут выданы, чего, к сожалению, не произошло".

С вопросами о причинах решения российских властей Бренде посоветовал обращаться к представителям РФ. В ранее распространенном заявлении МИД Норвегии связал полученный депутатами отказ с присоединением Норвегии к политике антироссийских санкций Евросоюза, членом которого скандинавское королевство не является.

Визит норвежской делегации, который первоначально был запланирован на декабрь 2016 года, должен был стать ответным. В июне с депутатами Стортинга в Осло встречались члены делегации Совета Федерации во главе с Константином Косачевым.

Обсуждались вопросы двусторонних отношений и развития связей в сфере экономики, ситуация в Сирии, вопросы европейской безопасности.

К этим и другим темам парламентарии двух стран планировали вернуться в российской столице. Предполагалось, что это будет первый с 2014 года визит в Москву норвежской парламентской делегации высокого уровня.

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