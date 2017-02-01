Киев заявил об обстреле украинского самолета в районе Одессы

КИЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко сообщил, что в морской экономической зоне Украины в районе Одессы обстрелян украинский транспортный самолет.

По его словам, инцидент произошел в момент, когда самолет совершал тренировочный полет. "Об этом президенту доложил министр обороны Степан Полторак. Это произошло в районе Одесского газового месторождения", - написал Цеголко в Facebook.

При этом пресс-секретарь украинского лидера не уточнил обстоятельства произошедшего, сообщив лишь, что самолет был обстрелян со стороны неких буровых вышек.

Как сообщила пресс-служба минобророны Украины, "в результате обстрела самолету было нанесено повреждение". "Экипаж самолета при этом не пострадал, Ан-26 продолжил выполнение полетного задания", - заявили в ведомстве. После возвращения самолета на аэродром была выявлена трехсантиметровая пробоина корпуса воздушного судна. По данным Минобороны, обстрел был совершен из стрелкового оружия.