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Хиллари Клинтон издаст книгу, посвященную своему участию в президентских выборах

Международная панорама
1 февраля, 18:24 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
Сборник, который выйдет в свет осенью этого года, опубликует издательский дом Simon & Schuster
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НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Экс- госсекретарь США Хиллари Клинтон издаст книгу, посвященную в том числе президентской кампании прошлого года, в которой она принимала участие как кандидат от Демократической партии, однако потерпела поражение от республиканца Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По его данным, книга, которая пока не имеет названия, будет состоять из различного рода эссе, написанных Клинтон. Сборник, который выйдет в свет осенью этого года, опубликует издательский дом Simon & Schuster.

Примерно в это же время на полках магазинов должно появиться переиздание другой книги, выпущенной Клинтон в 1996 году, когда она была первой леди. В ней политик рассуждает о месте молодого поколения в будущей истории США.

69-летняя Клинтон, несмотря на поражение на президентских выборах 8 ноября прошлого года, опередила Трампа по числу проголосовавших за нее избирателей почти на 3 млн голосов. Эти цифры, однако, не имеют решающего значения. По существующей в США системе, выборы президента не являются прямыми, избиратели голосуют за выборщиков, поддерживающих того или иного кандидата. На выборах Трамп заручился поддержкой 306 выборщиков при 270 необходимых для победы и 20 января вступил в должность президента США.

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