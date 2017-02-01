Комитет Сената США одобрил кандидатуры на посты министров финансов и здравоохранения

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Профильный комитет Сената Конгресса США одобрил назначение Стивена Мнучина на пост министра финансов и Тома Прайса на пост министра здравоохранения и социальных служб в отсутствии сенаторов-демократов, объявивших бойкот голосованию. Об этом сообщило агентство Associated Press.

После решения комитета верхней палаты по финансам кандидатуры Мнучина и Прайса должны быть одобрены Сенатом полного состава.

Ранее демократы в Сенате заявили, что намерены бойкотировать голосование по кандидатурам Мнучина и Прайса. Свои действия они аргументировали тем, что им необходимо предоставить больше информации, касающейся предпринимательской деятельности кандидатов, без которой утверждение их в означенных должностях, с их точки зрения, не представляется возможным.