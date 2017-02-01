Захарченко: ВСУ потеряли за последние дни более 200 военных убитыми и ранеными

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ДОНЕЦК, 1 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) с момента обострения ситуации в Донбассе потеряли убитыми и ранеными более 200 военнослужащих. Об этом на брифинге заявил глава провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко.
"ВСУ несут большие потери. За несколько дней было убито и ранено более 200 человек", - приводит его слова Донецкое агентство новостей.
Захарченко также отметил, что все подразделения вооруженных сил ДНР остаются на своих позициях и не собираются отступать.
Глава ДНР также заявил вооруженные силы республики воздерживаются от наступления на позиции Киева, продолжая соблюдать минские соглашения.
"Мы придерживаемся договоренностей и не наступаем, - сказал он. - Наша задача - загнать Украину обратно в минские соглашения. Главное, не дать ей обвинить нас в том, что мы сорвали "Минск".