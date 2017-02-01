WP: на совещании высшего руководства США был грубо нарушен режим безопасности

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Грубое нарушение норм безопасности произошло на недавнем закрытом совещании руководства правящей Республиканской партии США в Филадельфии (штат Пенсильвания).

По сообщению газеты The Washington Post (WP), некая женщина, выдававшая себя за супругу одного из законодателей, участвовавших в совещании, не только прошла сквозь все периметры оцепления в здание отеля Loews Hotes, где проходила встреча, но и провела там целый день и смогла сделать аудиозаписи ряда заседаний, в том числе по вопросам национальной безопасности.

В совещании в разное время участвовали президент США Дональд Трамп, вице-президент Майкл Пенс, спикер Палаты представителей Конгресса Пол Райан и многие другие высокопоставленные официальные лица.

Свои аудиозаписи "загадочная женщина", как ее именуют в публикации, анонимно разослала в СМИ, в том числе и в The Washington Post. Газета обнародовала полученную информацию, убедившись предварительно в том, что та соответствует действительности.

В ходе проверок она поставила ряд законодателей в известность о том, что их закулисные дискуссии прослушивались, и это, естественно, вызвало возмущение. В частности, конгрессмен-республиканец Дэвид Брэт подчеркнул, что случившееся недопустимо "хотя бы с точки зрения безопасности", поскольку нарушитель пропускного режима "мог быть и опасным человеком".

Устраивала традиционное совещание некоммерческая организация Congressional Institute. Ее руководитель Марк Стрэнд подтвердил встревоженным законодателям, что "несанкционированный доступ" на встречу действительно имел место.

Он также сообщил, что по этому поводу начато "активное криминальное расследование" и что полиция близка к установлению личности нарушительницы. Именно с его слов известно, что это была женщина, которая на основании "поддельного пропуска" провела в оцепленной гостинице почти 11 часов, но в конце концов была оттуда выдворена.

Охрану на совещании несли сотрудники "полиции Капитолия" - спецподразделения, отвечающего за безопасность Конгресса США. Им помогала Секретная служба, несущая охрану президента, вице-президента и других высших должностных лиц.

В недавнем прошлом президентская охрана в США допускала несколько серьезных промахов. Был случай, когда некая супружеская пара без приглашения прошла на прием с участием президента в Белый дом.

В нескольких случаях нарушители перелезали ограду Белого дома и попадали на его территорию. Один из них проник даже в саму рабочую резиденцию президента США, но сейчас охрана не разрешает даже просто вплотную подходить к этой ограде с внешней стороны.