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СМИ: Франсуа Фийон не намерен отказываться от борьбы за кресло президента Франции

Международная панорама
1 февраля, 19:30 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев
По словам кандидата от партии "Республиканцы", "не стоит потом жаловаться на ярость направленных против тебя атак, им надо противостоять"
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ПАРИЖ, 1 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон подтвердил, что несмотря на все нападки на него он продолжит предвыборную кампанию и борьбу за кресло президента Франции. Об этом, как передает телеканал BFM TV, он заявил, посещая в Париже Салон предпринимателей.

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"Я столкнулся с крайне жесткими нападками на себя в ходе предвыборной кампании. И я отнюдь не первый, кто оказался в подобной ситуации, потому что во Франции перед каждыми президентскими выборами начинается шумиха вокруг тех или иных афер. Не скажу, что все происходящее для меня приятно, но могу вас заверить, что я остаюсь кандидатом в президенты Франции, я выбираю этот путь", - сказал Фийон.

Он отметил при этом, что, "когда принимаешь решение стать кандидатом в президенты Франции, не стоит потом жаловаться на ярость направленных против тебя атак, им надо противостоять".

"Я буду кандидатом на нынешних президентских выборах во Франции, потому что я являюсь носителем определенного политического послания", - подчеркнул Фийон.

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