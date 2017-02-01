СМИ: Франсуа Фийон не намерен отказываться от борьбы за кресло президента Франции

ПАРИЖ, 1 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон подтвердил, что несмотря на все нападки на него он продолжит предвыборную кампанию и борьбу за кресло президента Франции. Об этом, как передает телеканал BFM TV, он заявил, посещая в Париже Салон предпринимателей.

"Я столкнулся с крайне жесткими нападками на себя в ходе предвыборной кампании. И я отнюдь не первый, кто оказался в подобной ситуации, потому что во Франции перед каждыми президентскими выборами начинается шумиха вокруг тех или иных афер. Не скажу, что все происходящее для меня приятно, но могу вас заверить, что я остаюсь кандидатом в президенты Франции, я выбираю этот путь", - сказал Фийон.

Он отметил при этом, что, "когда принимаешь решение стать кандидатом в президенты Франции, не стоит потом жаловаться на ярость направленных против тебя атак, им надо противостоять".

"Я буду кандидатом на нынешних президентских выборах во Франции, потому что я являюсь носителем определенного политического послания", - подчеркнул Фийон.