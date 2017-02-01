Демократы бойкотировали очередное голосование в Сенате США по кандидатуре министра

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ВАШИНГТОН, 1 февраля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Демократы в профильном комитете Сената Конгресса США бойкотировали голосование по кандидатуре Скотта Прюитта на должность главы Федерального агентства по охране окружающей среды США.
Республиканцы в финансовом комитете Сената большинством голосов ранее утвердили кандидатуры Стивена Мнучина на пост министра финансов и Тома Прайса на пост министра здравоохранения. Во время голосования в зале также отсутствовали представители Демократической партии.
Тем не менее, кандидатуры министров - в обход существующих правил - были утверждены.
Генеральный прокурор штата Оклахома Прюитт несколько раз подавал судебные иски в отношении Федерального агентства по охране окружающей среды, пытаясь свернуть предложенную ведомством программу развития чистой энергетики и сокращения энергогенерирующими предприятиями выбросов углекислого газа в атмосферу.