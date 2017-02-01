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Демократы бойкотировали очередное голосование в Сенате США по кандидатуре министра

Международная панорама
1 февраля, 19:50 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров
Ранее они бойкотировали голосование по кандидатурам Стивена Мнучина на пост министра финансов и Тома Прайса на пост министра здравоохранения
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ВАШИНГТОН, 1 февраля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Демократы в профильном комитете Сената Конгресса США бойкотировали голосование по кандидатуре Скотта Прюитта на должность главы Федерального агентства по охране окружающей среды США.

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Республиканцы в финансовом комитете Сената большинством голосов ранее утвердили кандидатуры Стивена Мнучина на пост министра финансов и Тома Прайса на пост министра здравоохранения. Во время голосования в зале также отсутствовали представители Демократической партии.

Тем не менее, кандидатуры министров - в обход существующих правил - были утверждены.

Генеральный прокурор штата Оклахома Прюитт несколько раз подавал судебные иски в отношении Федерального агентства по охране окружающей среды, пытаясь свернуть предложенную ведомством программу развития чистой энергетики и сокращения энергогенерирующими предприятиями выбросов углекислого газа в атмосферу.

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