Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 60.31
€ 65.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп пойдет на крайние меры, если Горсача не утвердят в должности члена Верховного суда

Международная панорама
1 февраля, 20:50 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров
49-летний Нил Горсач считается сторонником консервативных ценностей
Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп намерен поручить лидеру республиканцев в Сенате Митчу Макконеллу принять "крайние меры" в случае, если демократы попытаются заблокировать утверждение Нила Горсача членом Верховного суда США. Об этом заявил глава государства журналистам в Белом доме.

Смотрите также
Нил Горсач и Дональд Трамп
Человек Трампа в Верховном суде: кто такой судья Нил Горсач

"Если такое произойдет (Горсач не заручится 60 голосами членов Сената - прим. ТАСС), то, да - я скажу Митчу: "Если можешь, Митч, иди на крайние меры"... Это будет зависеть от него, но, да, я скажу ему действовать (по такому сценарию)", - сказал нынешний хозяин Белого дома. Слова Трампа транслировал кабельный телеканал C-Span. Говоря о так называемых крайних мерах, глава государства имел в виду изменение процедуры голосования, в результате чего для утверждения Горсача на означенном посту потребуется простое большинство голосов сенаторов, которым на сегодняшний день располагают республиканцы.

49-летний Горсач считается сторонником консервативных ценностей. Ранее он выступал за буквальную трактовку американских законов с меньшим учетом имевших место в прошлом прецедентов. Со своей стороны он обещал работать с обеими партиями. Среди главных качеств юриста Горсач выделил такие черты, как беспристрастность, независимость, коллегиальность и смелость.

Смотрите также
Трамп выдвинул Нила Горсача на должность члена Верховного суда США

Судьи Верховного суда США назначаются пожизненно. Их кандидатуры выдвигаются президентом и утверждаются Сенатом Конгресса США. Сейчас в составе суда восемь человек при одной вакансии, которая освободилась после смерти судьи Антонина Скалиа в феврале 2016 года. Он считался иконой американских консерваторов.

Экс-президент США Барак Обама тогда выдвинул кандидатуру Меррика Гарлэнда, однако республиканцы в верхней палате Конгресса отказались рассматривать его кандидатуру, в результате чего место в Верховном суде по сей день остается вакантным. Теперь Горсач должен будет пройти через процесс утверждения в Сенате, который в том числе включает в себя слушания в профильном комитете палаты.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер во вторник заявил, что испытывает "очень серьезные сомнения" насчет соответствия Горсача требованиям для члена высшей судебной инстанции США, включая независимость. По его мнению, кандидат якобы придерживается "идеологического подхода к юриспруденции". Шумер убежден, что Горсач должен пройти усложненную процедуру голосования в палате, в соответствии с которой требуется набрать минимум 60 голосов, а не просто больше половины от 100 (в Сенате в настоящее время 52 республиканца, 46 демократов, а также двое независимых сенаторов - прим. ТАСС).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
12
Последствия обстрела в Донецке
11
Демоны Страны Басков: языческий карнавал на севере Испании
8
Акция протеста против ужесточения иммиграционного контроля в США проходит у Белого дома
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
"Зеленый свет" "зеленой" экономике: Россия на пути к устойчивому развитию
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
После ДТП с девятью погибшими в Новой Москве возбуждено уголовное дело
2
Глава ФСБ поручил установить пограничную зону в приграничных с Белоруссией регионах РФ
3
Причиной ДТП с девятью погибшими в Новой Москве стал выезд машины на встречную полосу
4
В США в ходе учений истребители ошибочно открыли огонь по военным
5
Посольство РФ назвало норвежских парламентариев "заложниками решений" ЕС о стоп-листах
6
Украинские силовики обстреляли беспилотник ОБСЕ из ЗРК "Бук"
7
"Дальневосточный гектар": что нужно знать о бесплатной раздаче земли
Темы дня
Реклама