Трамп пойдет на крайние меры, если Горсача не утвердят в должности члена Верховного суда

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп намерен поручить лидеру республиканцев в Сенате Митчу Макконеллу принять "крайние меры" в случае, если демократы попытаются заблокировать утверждение Нила Горсача членом Верховного суда США. Об этом заявил глава государства журналистам в Белом доме.

"Если такое произойдет (Горсач не заручится 60 голосами членов Сената - прим. ТАСС), то, да - я скажу Митчу: "Если можешь, Митч, иди на крайние меры"... Это будет зависеть от него, но, да, я скажу ему действовать (по такому сценарию)", - сказал нынешний хозяин Белого дома. Слова Трампа транслировал кабельный телеканал C-Span. Говоря о так называемых крайних мерах, глава государства имел в виду изменение процедуры голосования, в результате чего для утверждения Горсача на означенном посту потребуется простое большинство голосов сенаторов, которым на сегодняшний день располагают республиканцы.

49-летний Горсач считается сторонником консервативных ценностей. Ранее он выступал за буквальную трактовку американских законов с меньшим учетом имевших место в прошлом прецедентов. Со своей стороны он обещал работать с обеими партиями. Среди главных качеств юриста Горсач выделил такие черты, как беспристрастность, независимость, коллегиальность и смелость.

Судьи Верховного суда США назначаются пожизненно. Их кандидатуры выдвигаются президентом и утверждаются Сенатом Конгресса США. Сейчас в составе суда восемь человек при одной вакансии, которая освободилась после смерти судьи Антонина Скалиа в феврале 2016 года. Он считался иконой американских консерваторов.

Экс-президент США Барак Обама тогда выдвинул кандидатуру Меррика Гарлэнда, однако республиканцы в верхней палате Конгресса отказались рассматривать его кандидатуру, в результате чего место в Верховном суде по сей день остается вакантным. Теперь Горсач должен будет пройти через процесс утверждения в Сенате, который в том числе включает в себя слушания в профильном комитете палаты.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер во вторник заявил, что испытывает "очень серьезные сомнения" насчет соответствия Горсача требованиям для члена высшей судебной инстанции США, включая независимость. По его мнению, кандидат якобы придерживается "идеологического подхода к юриспруденции". Шумер убежден, что Горсач должен пройти усложненную процедуру голосования в палате, в соответствии с которой требуется набрать минимум 60 голосов, а не просто больше половины от 100 (в Сенате в настоящее время 52 республиканца, 46 демократов, а также двое независимых сенаторов - прим. ТАСС).