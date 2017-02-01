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В погранкомитете Белоруссии не знают, уведомляла ли Москва о планах по введению погранзоны

Международная панорама
1 февраля, 21:00 UTC+3 МИНСК МИНСК 1, февраля. /ТАСС
Официальный представитель ведомства отметил, что на российском направлении нет подразделений органов пограничной службы
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МИНСК, 1 февраля. /ТАСС/. Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии пока не располагает информацией о том, ставила ли российская сторона своих белорусских коллег в известность о намерении установить пограничную зону в прилегающих к Белоруссии Смоленской, Брянской и Псковской областях. Об этом заявил ТАСС официальный представитель Госпогранкомитета республики Антон Бычковский.

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"На данный момент я не располагаю информацией о том, извещала ли российская сторона о своем решении. Поскольку подразделений органов пограничной службы на российском направлении у нас нет", - отметил официальный представитель погранведомства.

Как сообщалось, директор ФСБ России Александр Бортников поручил установить пограничную зону в приграничных с Белоруссией регионах РФ. Соответствующие приказы директора ФСБ опубликованы на портале правовой информации. В них Пограничной службе ФСБ РФ поручено "установить места и время для въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону", а также установить предупреждающие знаки на въездах в пограничную зону. Приказы директора ФСБ датированы 29 декабря 2016 года и зарегистрированы в Минюсте РФ 26 января 2017 года.

 

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