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Миссия ОБСЕ организует дополнительное патрулирование в Авдеевке

Международная панорама
1 февраля, 21:49 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 1, февраля. /ТАСС
В последние дни в районе Авдеевки и Ясиноватой на линии соприкосновения в Донбассе резко возросло число вооруженных столкновений
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ДОНЕЦК, 1 февраля. /ТАСС/. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ намерена 2 февраля организовать дополнительное патрулирование для обеспечения ремонтных работ в Авдеевке. Об этом сообщил замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг.

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"Предположительно завтра (2 февраля - прим. ТАСС) будет организовано дополнительное патрулирование на этом участке для того, чтобы полностью закончить работы по восстановлению электричества", - сказал Хуг на брифинге в Донецке.

В последние дни резко возросло число вооруженных столкновений в районе Авдеевки и Ясиноватой на линии соприкосновения в Донбассе. В результате жители Авдеевки остались без воды и тепла.

Минувшей ночью Совет Безопасности ООН выразил глубокую обеспокоенность "опасной эскалацией ситуации" на востоке Украины и призвал стороны конфликта немедленно прекратить огонь.

На состоявшейся в среду в Минске встрече участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовали заявление о необходимости строгого соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня и отведения к 5 февраля в места хранения всех вооружений и военной техники.

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