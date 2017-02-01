Миссия ОБСЕ организует дополнительное патрулирование в Авдеевке

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ДОНЕЦК, 1 февраля. /ТАСС/. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ намерена 2 февраля организовать дополнительное патрулирование для обеспечения ремонтных работ в Авдеевке. Об этом сообщил замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг.
"Предположительно завтра (2 февраля - прим. ТАСС) будет организовано дополнительное патрулирование на этом участке для того, чтобы полностью закончить работы по восстановлению электричества", - сказал Хуг на брифинге в Донецке.
В последние дни резко возросло число вооруженных столкновений в районе Авдеевки и Ясиноватой на линии соприкосновения в Донбассе. В результате жители Авдеевки остались без воды и тепла.
Минувшей ночью Совет Безопасности ООН выразил глубокую обеспокоенность "опасной эскалацией ситуации" на востоке Украины и призвал стороны конфликта немедленно прекратить огонь.
На состоявшейся в среду в Минске встрече участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовали заявление о необходимости строгого соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня и отведения к 5 февраля в места хранения всех вооружений и военной техники.