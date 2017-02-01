Киевский суд 7 февраля рассмотрит дело против россиянина Одинцова по обвинению в госизмене

КИЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Дарницкий районный суд Киева назначил на 7 февраля заседание по уголовному делу против российского военнослужащего Максима Одинцова, похищенного из Крыма Службой безопасности Украины в ноябре прошлого года. Об этом сообщается на сайте суда.

"Заседание назначено на 7 февраля в 13:00 (14:00 мск - прим. ТАСС)", - говорится в информационной справке. В тексте уточняется, что суд будет рассматривать иск по обвинению Одинцова в государственной измене коллегией из трех судей.

Дело против второго российского военнослужащего Александра Баранова, также похищенного в Крыму, будет рассматриваться отдельно. Точная дата заседания на сайте суда пока отсутствует.

Ранее источник ТАСС сообщал, что Одинцов и Баранов этапированы в Киев из Николаевской области, поскольку они отказались проводить заседания по видеосвязи.

21 ноября 2016 года Минобороны РФ информировало, что СБУ похитила и вывезла на территорию Николаевской области прапорщика Максима Одинцова и младшего сержанта контрактной службы Александра Баранова.

Согласно информации представителя штаба Черноморского флота РФ, российские военнослужащие через подставных лиц были выманены на территорию Украины "якобы для передачи им заверенных документов, подтверждающих получение высшего образования в вузах Украины".

Сразу после пересечения границы военнослужащие были задержаны, им были предъявлены обвинения в госизмене и дезертирстве. Согласно Уголовному кодексу Украины, им грозит до 15 лет тюрьмы.

Украинская сторона не дает согласия на встречу российского консула с задержанными. Власти Киева поясняют свой отказ тем, что задержанные являются гражданами Украины, так как не вышли из гражданства в установленном порядке.

В конце декабря прошлого года уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова посетила в СИЗО Николаева российских военнослужащих. После этого она рассказала, что наиболее сложным юридическим вопросом в деле является именно вопрос об их гражданстве.

По ее словам, и Одинцов, и Баранов заявили об исключении их из гражданства Украины, написали соответствующие обращения в адрес президента (Украины), сдали паспорта, командование эти документы передало в ФМС.

Однако поскольку нет указа президента, Киев считает их гражданами Украины, они же считают себя гражданами России, поскольку получили российское гражданство в установленном порядке, пояснила Москалькова.