США вынесли Ирану официальное предупреждение в связи с запуском баллистических ракет

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Соединенные Штаты осуждают осуществленное Ираном испытание баллистической ракеты, считают эти действия подрывающими безопасность и стабильность в регионе, в связи с чем выносят стране официальное предупреждение. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов помощник президента по национальной безопасности Майкл Флинн.

"Мы официально предупреждаем Иран... Иран продолжает угрожать США и их союзникам. США продолжают осуждать такие действия Ирана, которые подрывают безопасность, стабильность и процветание государств на Ближнем Востоке", - сказал он

Ранее министр обороны Ирана Хосейн Дехган подтвердил запуск новых ракет, отметив, что он не нарушает всеобъемлющий план действий (СВПД), который был согласован с Ираном постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией в июле 2015 года.