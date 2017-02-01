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США вынесли Ирану официальное предупреждение в связи с запуском баллистических ракет

Международная панорама
1 февраля, 22:12 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров
Ранее министр обороны Ирана Хосейн Дехган подтвердил запуск новых ракет, отметив, что он не нарушает всеобъемлющий план действий
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ВАШИНГТОН, 1 февраля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Соединенные Штаты осуждают осуществленное Ираном испытание баллистической ракеты, считают эти действия подрывающими безопасность и стабильность в регионе, в связи с чем выносят стране официальное предупреждение. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов помощник президента по национальной безопасности Майкл Флинн.

"Мы официально предупреждаем Иран... Иран продолжает угрожать США и их союзникам. США продолжают осуждать такие действия Ирана, которые подрывают безопасность, стабильность и процветание государств на Ближнем Востоке", - сказал он

Ранее  министр обороны Ирана Хосейн Дехган подтвердил запуск новых ракет, отметив, что он не нарушает всеобъемлющий план действий (СВПД), который был согласован с Ираном постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией в июле 2015 года.

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