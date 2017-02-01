СМИ: Савченко назвала Порошенко врагом украинского народа

Россияне уступили шведам в матче чемпионата мира по хоккею с мячомСпорт 1 февраля, 22:56
Тульский "Арсенал" подписал контракт с болгарским футболистом ИвановымСпорт 1 февраля, 22:54
Рекс Тиллерсон утвержден 69-м госсекретарем СШАМеждународная панорама 1 февраля, 22:54
Минобороны РФ выразило протест военному атташе Украины из-за действий украинского Ан-26Политика 1 февраля, 22:53
СМИ: Савченко назвала Порошенко врагом украинского народаМеждународная панорама 1 февраля, 22:40
США разрешили взъезд обладателям грин-карт из стран, подвергшихся ограничениямМеждународная панорама 1 февраля, 22:30
Бейонсе объявила, что ждет двоих детейКультура 1 февраля, 22:26
ФРС оставила базовую процентную ставку на прежнем уровне 0,5-0,75%Экономика и бизнес 1 февраля, 22:16
По делу лидера хакерской группы "Шалтай-Болтай" арестованы еще два его сообщникаПроисшествия 1 февраля, 21:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Депутат украинского парламента Надежда Савченко обвинила президента страны Петра Порошенко в том, что он делает жизнь своих граждан хуже и назвала его врагом народа.
"Мой враг - тот, кто враг моему народу, кто делает жизнь каждому человеку хуже. Простые люди говорят, что мы живем хуже с каждым днем. Да, я думаю, он (Порошенко - прим. ТАСС) враг народа", - сказала Савченко в интервью украинскому изданию "Новое время".
Она отметила, что будет бороться с врагом всеми законными методами, в том числе политическими. Также Савченко считает, что Украину можно вывести из кризиса двумя способами - "путем Индиры Ганди и Иосифа Сталина".
Депутат Рады выразила мнение, что пока на Украине продолжается хаос, стране нужен жесткий лидер, который будет наводить порядок. А потом Украина со временем должна перейти к "многолидерному типу".
"Мы так не хотим жить. Украинцы не могут по природе своей. Я не считаю, что надо делать ставку на одного лидера. Именно лидер и должен знать, что он должен сделать все, чтобы люди смогли сами управлять своей страной. Должен отдать им этот руль, в конце концов", - уточнила она.
Надежда Савченко была признана в России виновной по делу об убийстве в Донбассе журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, а также незаконном пересечении границы. 22 марта 2016 года Донецкий городской суд Ростовской области приговорил ее к 22 годам колонии общего режима.
25 мая президент РФ Владимир Путин по просьбе родственников погибших журналистов подписал указ о помиловании Савченко, после чего она была доставлена самолетом в Киев.
Когда Савченко еще находилась в РФ, Порошенко присвоил ей звание Героя Украины. По ее возвращении президент вручил Савченко орден "Золотая звезда" за несокрушимость воли, гражданское мужество и жертвенное служение украинскому народу.