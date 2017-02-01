СМИ: Савченко назвала Порошенко врагом украинского народа

КИЕВ, 1 февраля. /ТАСС/. Депутат украинского парламента Надежда Савченко обвинила президента страны Петра Порошенко в том, что он делает жизнь своих граждан хуже и назвала его врагом народа.

"Мой враг - тот, кто враг моему народу, кто делает жизнь каждому человеку хуже. Простые люди говорят, что мы живем хуже с каждым днем. Да, я думаю, он (Порошенко - прим. ТАСС) враг народа", - сказала Савченко в интервью украинскому изданию "Новое время".

Она отметила, что будет бороться с врагом всеми законными методами, в том числе политическими. Также Савченко считает, что Украину можно вывести из кризиса двумя способами - "путем Индиры Ганди и Иосифа Сталина".

Депутат Рады выразила мнение, что пока на Украине продолжается хаос, стране нужен жесткий лидер, который будет наводить порядок. А потом Украина со временем должна перейти к "многолидерному типу".

"Мы так не хотим жить. Украинцы не могут по природе своей. Я не считаю, что надо делать ставку на одного лидера. Именно лидер и должен знать, что он должен сделать все, чтобы люди смогли сами управлять своей страной. Должен отдать им этот руль, в конце концов", - уточнила она.

Савченко - Герой Украины

Надежда Савченко была признана в России виновной по делу об убийстве в Донбассе журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, а также незаконном пересечении границы. 22 марта 2016 года Донецкий городской суд Ростовской области приговорил ее к 22 годам колонии общего режима.

25 мая президент РФ Владимир Путин по просьбе родственников погибших журналистов подписал указ о помиловании Савченко, после чего она была доставлена самолетом в Киев.

Когда Савченко еще находилась в РФ, Порошенко присвоил ей звание Героя Украины. По ее возвращении президент вручил Савченко орден "Золотая звезда" за несокрушимость воли, гражданское мужество и жертвенное служение украинскому народу.