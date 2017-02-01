В Румынии возобновились массовые антиправительственные протесты

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БУХАРЕСТ, 1 февраля. /ТАСС/. Протесты, связанные с решением правительства амнистировать осужденных по обвинению в коррупции, возобновились вечером в Румынии. Около 50 тысяч демонстрантов собрались на площади у здания правительства в Бухаресте, они скандируют "Мафия в правительстве", "Отставка!", "Воры!" и другие антиправительственные лозунги. Демонстрация носит мирный характер, полиция окружила здание плотным кордоном, движение транспорта в этом районе перекрыто. Протесты также проходят и в Сибиу, Тимишоаре, Клуже, Галаце, Яссах и других городах страны.
Участники протестов, которые начались 22 января, опасаются, что после принятия правительством изменений в Уголовный кодекс и постановления об амнистии заключенных, на свободу будут отпущены коррумпированные политики, а также опасные преступники. Со своей стороны, премьер- министр Сорин Гриндяну объясняет это решение необходимостью освободить переполненные тюрьмы. Он пояснил, что под амнистию могут попасть люди старше 60 лет, беременные женщины, заключенные, имеющие малолетних детей, а также те, чьи сроки заключения не превышают пяти лет, за исключением уголовников и насильников.
Против инициативы правительства выступил президент страны Клаус Йоханнис, который присоединился к протестам. Оппозиционная Национал-либеральная партия (НЛП), которая поддерживает главу государства, выступила с инициативой о вотуме недоверия кабинету. Как сообщает румынское агентство Mediafax, продолжить борьбу с коррупцией правительство призвали "партнеры" - Германия, США, Франция, Канада, Голландия и Бельгия, послы которых запросили встречу с премьером.
Стало известно, что генеральный секретарь правительства Даниел Шандру подал в отставку после того, как кабинет, несмотря на массовые протесты, принял решение об амнистии. Он обвинил премьера в том, что тот "превратил общественную службу в службу личным интересам политиков с уголовными проблемами".
В декабре прошлого года на парламентских выборах в Румынии победила левоцентристская Социал-демократическая партия (СДП). Вместе с "Альянсом либералов и демократов" она составила парламентское большинство и сформировала правительство, которое сменило кабинет технократов Дачиана Чолоша, пользовавшегося поддержкой НЛП и Йоханниса.
В последние годы в Румынии под давлением ЕС развернулась борьба с коррупцией. В прошлом году Национальное управление по борьбе с коррупцией выдвинуло обвинения против более чем 1,2 тысяч госчиновников, среди которых бывший премьер, 5 министров, 21 депутат и около сотни местных руководителей. Широкий размах эта борьба приняла при Чолоше. Со своей стороны, в ходе этой кампании социал-демократы утверждали, что противники используют юстицию в качестве инструмента политической борьбы.