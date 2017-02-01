Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 60.31
€ 65.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Жюппе опроверг сведения о том, что он станет кандидатом "Республиканцев" вместо Фийона

Международная панорама
1 февраля, 23:05 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Михаил Тимофеев
Ранее сам Франсуа Фийон заявил, посещая парижский Салон предпринимателей, что "остается кандидатом в президенты Франции"
Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 1 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Мэр города Бордо, бывший премьер-министр Франции и экс-министр иностранных дел Ален Жюппе заявил, что не станет запасным кандидатом партии "Республиканцы", столкнувшейся с трудностями в продвижении уже выдвинутой кандидатуры Франсуа Фийона.

"Что бы ни произошло, я не стану запасным кандидатом. Я уже сказал на прошлой неделе, что думаю по этому поводу, и моя позиция с того времени не изменилась", - сказал Жюппе, отвечая в Бордо на вопросы журналистов. Именно на кандидатуру Жюппе указывали в своих заявлениях ряд представителей партии "Республиканцы" и политики, близкие к ней. При этом они предостерегали, что начатое французской юстицией предварительное следствие по делу о хищении с помощью создания фиктивных рабочих мест государственных средств в Национальном собрании может затянуться, что "сделает невозможным нормальное проведение предвыборной кампании Франсуа Фийона".

Ранее сам Франсуа Фийон заявил, посещая парижский Салон предпринимателей, что "остается кандидатом в президенты Франции", "выбирает этот путь" и "пойдет по нему до конца". Спустя несколько часов после этого руководство партии "Республиканцы" подтвердило "свою полную поддержку" кандидатуре Франсуа Фийона.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Франция
В других СМИ
Реклама
Фото
12
Последствия обстрела в Донецке
11
Демоны Страны Басков: языческий карнавал на севере Испании
8
Акция протеста против ужесточения иммиграционного контроля в США проходит у Белого дома
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
"Зеленый свет" "зеленой" экономике: Россия на пути к устойчивому развитию
Россия: времена года
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Савченко назвала Порошенко врагом украинского народа
2
После ДТП с девятью погибшими в Новой Москве возбуждено уголовное дело
3
Глава ФСБ поручил установить пограничную зону в приграничных с Белоруссией регионах РФ
4
Минобороны РФ выразило протест военному атташе Украины из-за действий украинского Ан-26
5
Причиной ДТП с девятью погибшими в Новой Москве стал выезд машины на встречную полосу
6
Светлана Кузнецова вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге
7
Рекс Тиллерсон утвержден 69-м госсекретарем США
Темы дня
Реклама