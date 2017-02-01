Жюппе опроверг сведения о том, что он станет кандидатом "Республиканцев" вместо Фийона

ПАРИЖ, 1 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Мэр города Бордо, бывший премьер-министр Франции и экс-министр иностранных дел Ален Жюппе заявил, что не станет запасным кандидатом партии "Республиканцы", столкнувшейся с трудностями в продвижении уже выдвинутой кандидатуры Франсуа Фийона.

"Что бы ни произошло, я не стану запасным кандидатом. Я уже сказал на прошлой неделе, что думаю по этому поводу, и моя позиция с того времени не изменилась", - сказал Жюппе, отвечая в Бордо на вопросы журналистов. Именно на кандидатуру Жюппе указывали в своих заявлениях ряд представителей партии "Республиканцы" и политики, близкие к ней. При этом они предостерегали, что начатое французской юстицией предварительное следствие по делу о хищении с помощью создания фиктивных рабочих мест государственных средств в Национальном собрании может затянуться, что "сделает невозможным нормальное проведение предвыборной кампании Франсуа Фийона".

Ранее сам Франсуа Фийон заявил, посещая парижский Салон предпринимателей, что "остается кандидатом в президенты Франции", "выбирает этот путь" и "пойдет по нему до конца". Спустя несколько часов после этого руководство партии "Республиканцы" подтвердило "свою полную поддержку" кандидатуре Франсуа Фийона.