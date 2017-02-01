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Задержанный из-за иммиграционных указов Трампа журналист CNN подал в суд

Международная панорама
1 февраля, 23:16 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
В качестве ответчиков в его иске указываются американские министерство национальной безопасности и Госдепартамент, а также пограничная служба США
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НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Иракский журналист и продюсер телекомпании CNN подал судебный иск против властей США за то, что его задержали по прибытии в аэропорт Атланты (штат Джорджия) без уважительных на то причин. Как сообщило агентство Associated Press (AP), это произошло после того, как президент Дональд Трамп подписал ряд указов об ужесточении иммиграционного режима.

По данным AP, Мохаммед Абдулла Тафик, работающий в CNN, был задержан в указанной воздушной гавани и подвергнут дополнительному досмотру и ряду проверок на безопасность, несмотря на то, что он является обладателем действующей грин-карты.

В качестве ответчиков в его иске указываются американские министерство национальной безопасности и Госдепартамент, а также пограничная служба США. Истец просит суд наложить запрет на применение указов Трампа в отношении возвращающихся в США из-за рубежа лиц, законно получивших вид на постоянное жительство на территории этой страны.

Как отмечает CNN, к настоящему момент против новой администрации США подано уже более 40 судебных исков, подавляющая часть которых связана с иммиграционными указами президента.

На прошлой неделе Трамп подписал ряд указов, ужесточающих иммиграционную политику. Глава государства поручил Госдепартаменту и Министерству национальной безопасности на 120 дней приостановить программу размещения в США беженцев, при этом допуск вынужденных переселенцев из Сирии прекращен на неопределенный срок. Трамп также существенно сократил квоту на прием беженцев Соединенными Штатами: в 2017 финансовом году (начался в октябре 2016 года) американская сторона примет не более 50 тыс. человек. Кроме того, президент ограничил на 90 дней въезд в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

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