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Киев заверил ЕВС, что на "Евровидение" смогут приехать все, "кто не представляет угрозы"

Международная панорама
1 февраля, 23:46 UTC+3 ЖЕНЕВА /Корр. ТАСС, Константин Прибытков
Служба безопасности Украины ранее заявила, что не будет отменять запрет на въезд российским артистам из черного списка в период проведения "Евровидения-2017"
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ЖЕНЕВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Украинские власти заверили Европейский вещательный союз (ЕВС), что на песенный конкурс "Евровидение" в мае в Киев смогут приехать "все, кто не представляет угрозы". Об этом сообщили ТАСС в женевской штаб-квартире этой организации.

"Мы получили гарантии от украинских властей, что, в духе этого события, все те, кто желает посетить песенный конкурс "Евровидние" и кто не представляет угрозы, смогут это сделать и их безопасность будет гарантирована", - заявил официальный представитель ЕВС Дейв Гудман.

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Служба безопасности Украины ранее заявила, что не будет отменять запрет на въезд российским артистам из черного списка в период проведения "Евровидения-2017".

Согласно сообщениям украинских СМИ, исполнительный продюсер "Евровидения" Йон Ола Санд заявил накануне о достигнутой им с российской делегацией договоренности о том, чтобы "в ее состав входили именно те лица, которые могут работать на Украине".

Комментируя по просьбе ТАСС эти сообщения, Гудман сказал: "Хочу пояснить сказанное Йоной Ола Сандом вчера в Киеве - у ЕВС нет причин считать, что кто-либо из российской делегации, кто поедет на песенный конкурс "Евровидение", числится в черном списке Украины".

В 2015 году Министерство культуры Украины составило список российских и мировых деятелей культуры, которые "создают угрозу национальной безопасности Украины".

В него внесены более 80 человек, среди которых режиссеры Карен Шахназаров и Павел Лунгин, музыканты Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Николай Расторгуев, актеры Василий Лановой, Олег Табаков, Валентина Талызина, певцы Лев Лещенко, Иосиф Кобзон и многие другие. Кроме того, в список также вошли лидер американской рок-группы Limp Bizkit Фред Дерст, боксер Рой Джонс-младший и другие.

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