Число убийств в Рио-де-Жанейро в год проведения Олимпиады выросло почти на 20%

ЦСКА сыграет с турецким "Фенербахче" в матче баскетбольной ЕвролигиСпорт 2 февраля, 1:18
ФК "Барселона" обыграл "Атлетико" в первом матче 1/2 финала Кубка ИспанииСпорт 2 февраля, 1:11
Сборная Египта по футболу вышла в финал Кубка АфрикиСпорт 2 февраля, 1:03
Источник: "Почта России" работает штатно, несмотря на слухи об уходе СтрашноваЭкономика и бизнес 2 февраля, 0:50
Заседание исполкома ОКР пройдет в МосквеСпорт 2 февраля, 0:12
Результат допинг-пробы "Б" боксера Поветкина будет известен 2 февраляСпорт 1 февраля, 23:56
Россияне уступили шведам в матче чемпионата мира по хоккею с мячомСпорт 1 февраля, 22:56
Тульский "Арсенал" подписал контракт с болгарским футболистом ИвановымСпорт 1 февраля, 22:54
Рекс Тиллерсон утвержден 69-м госсекретарем СШАМеждународная панорама 1 февраля, 22:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 февраля. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Число убийств в бразильском штате Рио-де-Жанейро по итогам 2016 года выросло на 19,8% по сравнению с 2015 годом, несмотря на усиление мер безопасности во время состоявшихся там Олимпийских и Паралимпийских игр. Об этом свидетельствуют статистические данные, которые обнародовал Институт общественной безопасности (ISP) при правительстве региона.
По его информации, в результате умышленных убийств в прошлом году в штате скончались 5033 человека против 4200 в 2015 году. Этот показатель является самым высоким с 2009 года, когда местные власти начали реализацию программы по размещению специальных подразделений полиции в фавелах - наименее благополучных городских районах.
Кроме того, в 2016 году в Рио-де-Жанейро значительно выросло число угонов автомобилей - с 31 035 случаев до 41 704. При сопротивлении полиции при задержании за этот же период погибли 920 человек. Это на 42,6% больше, в 2015 году, когда было зафиксировано 645 подобных инцидентов. При исполнении своих обязанностей за 12 месяцев прошлого года были убиты 40 полицейских против 26 в 2015 году.
Высокий уровень преступности считался одной из главных проблем, с которой пришлось столкнуться организаторам Олимпийских игр, состоявшихся в Рио-де-Жанейро в августе 2016 года. На время соревнований в мегаполисе были существенно усилены меры безопасности, в частности, для обеспечения порядка были привлечены Вооруженные силы. Однако после окончания Олимпиады в сводках криминальных новостей вновь стало появляться все больше сообщений об инцидентах, произошедших в городе. В начале октября прошлого года на фоне нового витка насилия министр безопасности бразильского штата Рио-де-Жанейро Жозе Мария Белтраме покинул свой пост, а вслед за ним ушел в отставку и шеф полиции одноименного города Фернанду Велозу.