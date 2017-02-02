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Число убийств в Рио-де-Жанейро в год проведения Олимпиады выросло почти на 20%

Международная панорама
2 февраля, 0:01 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева
Кроме того, в 2016 году в Рио-де-Жанейро значительно выросло число угонов автомобилей - с 31 035 случаев до 41 704
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 2 февраля. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Число убийств в бразильском штате Рио-де-Жанейро по итогам 2016 года выросло на 19,8% по сравнению с 2015 годом, несмотря на усиление мер безопасности во время состоявшихся там Олимпийских и Паралимпийских игр. Об этом свидетельствуют статистические данные, которые обнародовал  Институт общественной безопасности (ISP) при правительстве региона.

По его информации, в результате умышленных убийств в прошлом году в штате скончались 5033 человека против 4200 в 2015 году. Этот показатель является самым высоким с 2009 года, когда местные власти начали реализацию программы по размещению специальных подразделений полиции в фавелах - наименее благополучных городских районах.

Кроме того, в 2016 году в Рио-де-Жанейро значительно выросло число угонов автомобилей - с 31 035 случаев до 41 704. При сопротивлении полиции при задержании за этот же период погибли 920 человек. Это на 42,6% больше, в 2015 году, когда было зафиксировано 645 подобных инцидентов. При исполнении своих обязанностей за 12 месяцев прошлого года были убиты 40 полицейских против 26 в 2015 году.

Высокий уровень преступности считался одной из главных проблем, с которой пришлось столкнуться организаторам Олимпийских игр, состоявшихся в Рио-де-Жанейро в августе 2016 года. На время соревнований в мегаполисе были существенно усилены меры безопасности, в частности, для обеспечения порядка были привлечены Вооруженные силы. Однако после окончания Олимпиады в сводках криминальных новостей вновь стало появляться все больше сообщений об инцидентах, произошедших в городе. В начале октября прошлого года на фоне нового витка насилия министр безопасности бразильского штата Рио-де-Жанейро Жозе Мария Белтраме покинул свой пост, а вслед за ним ушел в отставку и шеф полиции одноименного города Фернанду Велозу.

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