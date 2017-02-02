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Досрочное голосование начинается на выборах президента Туркмении

Международная панорама
2 февраля, 0:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС
В период со 2 по 11 февраля избирательные участки будут открыты в зданиях посольств в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре и Элисте
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МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Досрочное голосование по выборам президента Туркмении начинается в четверг для граждан республики, находящихся за ее пределами. Как сообщили в посольстве Туркмении, оно продлится до 11 февраля. В самой республике выборы главы государства состоятся 12 февраля.

"Всего на выборах будут открыты 2578 избирательных участков, из них 39 - при дипмиссиях Туркменистана за пределами страны", - заявил посол республики в России Батыр Ниязлиев. По его словам, в период досрочного голосования избирательные участки будут открыты в здании посольства в Москве (2-11 февраля), а также в Санкт-Петербурге (4 февраля), Казани (7 февраля), Краснодаре (3 февраля) и Элисте (8 февраля). В основной день голосования - 12 февраля - избирательные участки в России будут работать в посольстве Туркмении в Москве и в консульстве - в Астрахани.

В выборах президента Туркмении впервые принимают участие три партии - правящая Демократическая партия, чьим кандидатом является действующий президент Гурбангулы Бердымухамедов, Партия промышленников и предпринимателей, а также Аграрная партия, которые также выдвинули своих претендентов на высший государственный пост страны. Еще шесть кандидатов представили инициативные группы граждан.

Все девять кандидатов официально зарегистрированы Центральной комиссией по проведению выборов и референдумов в Туркмении (ЦИК). Им предоставлены "равные возможности для организации встреч с избирателями, выступлений на телевидении, радио, а также в печатных средствах массовой информации", подчеркнули в посольстве Туркмении.

Согласно новой Конституции республики, срок полномочий президента увеличен с пяти до семи лет. Возрастной ценз повышен до 70 лет.
На президентских выборах, прошедших в 2012 году, за Бердымухамедова отдали 97% участников голосования.

 

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