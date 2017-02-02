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МККК заявил о готовности быть посредником в защите гражданского населения Донбасса

Международная панорама
2 февраля, 1:03 UTC+3 ЖЕНЕВА /Корр. ТАСС, Константин Прибытков
Официальный представитель женевской штаб-квартиры организации Дженифер Тобиас заявила, что МККК может продолжить действовать в качестве "нейтрального посредника по гуманитарным вопросам"
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ЖЕНЕВА, 2 февраля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил о готовности выполнять роль нейтрального посредника в защите мирных жителей в связи обострением ситуации в Авдеевке. Об этом он сообщил в среду на своей официальной странице в Twitter.

"Мы готовы быть нейтральным посредником для защиты гражданских лиц и инфраструктуры по обе стороны линии соприкосновения", - говорится в сообщении. Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, в чем может состоять посредническая роль МККК в условиях нынешнего обострения обстановки в Донбассе, официальный представитель женевской штаб-квартиры организации Дженифер Тобиас напомнила, что Красный Крест не раз действовал на Украине в качестве "нейтрального посредника по гуманитарным вопросам в соответствии со своим мандатом". Она пояснила при этом, что речь не идет о "вовлечении в политические переговоры".

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Среди примеров нейтрального посредничества МККК на Украине Тобиас назвала посещение задержанных лиц по обе стороны линии соприкосновения "для мониторинга условий (содержания) и обращения". "Мы также собирали и передавали письма с новостями от семей", - сказала Тобиас. В октябре прошлого года МККК оплатил счета за водоснабжение в регионе Луганска, так как возникла угроза прекращения подачи воды вследствие отсутствия соглашения между сторонами.

"Сейчас более 600 семей зарегистрировали в МККК своих близких в качестве пропавших без вести, - отметила официальный представитель. - МККК предложил создать механизм, где все заинтересованные стороны могли бы вместе работать, делясь информацией, касающейся людей, пропавших в результате конфликта".

Сотрудники МККК, как сообщила Тобиас, оказывают сейчас помощь пострадавшему гражданскому населению по обе стороны линии соприкосновения в Донбассе.

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