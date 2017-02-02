Глава МИД Великобритании назвал историческими итоги голосования по процедуре Brexit

ЛОНДОН, 2 февраля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал историческими итоги состоявшегося в среду в британском парламенте голосования по процедуре выхода страны из состава ЕС. Об этом глава британской дипломатии написал на своей странице в Twitter.

"Историческое голосование в парламенте сегодня вечером (1 февраля. - прим. корр. ТАСС). Огромное большинство за то, чтобы переговоры по Brexit шли вперед", - написал Джонсон. "Это историческое событие", - добавил Джонсон.

Historic vote in Parliament tonight. A huge majority to get our Brexit negotiations going forward. History has been made — Boris Johnson (@BorisJohnson) 1 February 2017

Накануне британские депутаты абсолютным большинством приняли законопроект (билль), предусматривающий запуск процедуры выхода Великобритании из Евросоюза. Дебаты, проходившие в зале заседаний Палаты общин в течение двух дней, являлись вторым чтением внесенной на прошлой неделе правительством законодательной инициативы. В поддержку билля высказались 498 парламентариев, против - 114 депутатов.

Теперь документ будет обсуждаться на уровне комитетов. Заключительное третье чтение запланировано на 8 февраля.