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Глава МИД Великобритании назвал историческими итоги голосования по процедуре Brexit

Международная панорама
2 февраля, 1:05 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Илья Дмитрячев
Ранее британские депутаты абсолютным большинством приняли билль, предусматривающий запуск процедуры выхода Великобритании из ЕС
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ЛОНДОН, 2 февраля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал историческими итоги состоявшегося в среду в британском парламенте голосования по процедуре выхода страны из состава ЕС. Об этом глава британской дипломатии написал на своей странице в Twitter.

"Историческое голосование в парламенте сегодня вечером (1 февраля. - прим. корр. ТАСС). Огромное большинство за то, чтобы переговоры по Brexit шли вперед", - написал Джонсон. "Это историческое событие", - добавил Джонсон.

Накануне британские депутаты абсолютным большинством приняли законопроект (билль), предусматривающий запуск процедуры выхода Великобритании из Евросоюза. Дебаты, проходившие в зале заседаний Палаты общин в течение двух дней, являлись вторым чтением внесенной на прошлой неделе правительством законодательной инициативы. В поддержку билля высказались 498 парламентариев, против - 114 депутатов.

Теперь документ будет обсуждаться на уровне комитетов. Заключительное третье чтение запланировано на 8 февраля.

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Джонсон, Борис
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