ООН: более 17 тыс. человек остались без света и воды в результате боев в районе Авдеевки

ООН, 2 февраля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Более 17 тысяч человек, в том числе 2,5 тысячи детей, остались без света, воды и отопления в результате боевых действий в районе населенного пункта Авдеевка на востоке Украины. Об этом сообщил в среду Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), призвав стороны конфликта в Донбассе предоставить сотрудникам гуманитарных агентств доступ для проведения ремонтных работ на объектах.

"По данным Детского фонда ООН, более 17 тысяч человек, в том числе 2,5 тысячи детей, столкнулись с морозами, оставшись без отопления, электричества или водоснабжения после интенсивных боевых действий, которые продолжались последние два дня в районе населенного пункта Авдеевка в Донецкой области на востоке Украины", - отметили в пресс- службе всемирной организации. ЮНИСЕФ и партнеры на Украине призвали стороны конфликта предоставить "безопасный доступ для немедленного ремонта поврежденной инфраструктуры водоснабжения и электросетей, чтобы предотвратить дальнейшие страдания людей".

Кроме того, Детский фонд ООН сообщил, что в результате боев в районе Авдеевки были закрыты шесть школ и четыре детских сада. Дети, лишенные возможности посещать занятия, подвергаются еще большему стрессу, предупредили в ЮНИСЕФ.

По данным оборонного ведомства провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), украинские силовики в воскресенье вечером атаковали республику в pайоне города Авдеевка и населенного пункта Ясиноватая, но получили отпор и были вынуждены вернуться на исходные позиции. Во вторник Совет Безопасности ООН выразил глубокую обеспокоенность "опасной эскалацией ситуации" на востоке Украины и призвал стороны конфликта немедленно прекратить огонь. Как ожидается, в четверг в 23:00 Совбез соберется на открытое заседание по ситуации в Донбассе с участием представителей ОБСЕ.