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Генсек ООН: Кения согласилась направить войска в Южный Судан

Международная панорама
2 февраля, 1:13 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Власти Кении в ноябре объявили о выводе войск из состава МООНЮС в ответ на отстранение своего генерала с поста командующего "голубыми касками" в стране
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ООН, 2 февраля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Власти Кении согласились направить войска в Южный Судан в составе региональных сил для защиты мирных жителей от последствий междоусобного конфликта в стране. Об этом сообщил в среду журналистам генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по возвращении с саммита Африканского союза, проходившего в Аддис-Абебе 30-31 января.

По его словам, в ходе пребывания в столице Эфиопии он провел встречу с президентом Республики Южный Судан (РЮС) Салвой Кииром, который пообещал сотрудничать в развертывании региональных сил, а также предоставить большую свободу действий миротворческой Миссии ООН в Южном Судане (МООНЮС). "Мы также достигли соглашения с Кенией о том, что она будет участвовать в региональных силах по защите", - сказал Гутерриш.

Правительство Кении в ноябре объявило о выводе войск из состава МООНЮС в ответ на отстранение своего генерала с поста командующего "голубыми касками" в африканской стране. Он был отправлен в отставку по итогам внутреннего расследования, которое установило, что неэффективное руководство миссией не позволило защитить мирных жителей в разгар насилия в столице страны Джубе в начале июля.

Конфликт в Южном Судане начался в середине декабря 2013 года между представителями народности динка, к которой относится президент Салва Киир, и племени нуэр, выходцем из которого является его бывший заместитель Риек Машар, возглавивший повстанческое движение. Несмотря на подписанное в августе 2015 года мирное соглашение, в июле этого года в столице страны Джубе возобновились ожесточенные столкновения. По данным ООН, за время конфликта в стране, обретшей независимость в 2011 году, погибли не менее 10 тысяч человек и более 3 млн были вынуждены покинуть свои дома.

Как заявил в среду Антониу Гутерриш, Южный Судан находится "в сложной ситуации с реальными перспективами дальнейшего обострения". По его словам, на состоявшейся в Аддис-Абебе трехсторонней встрече представители ООН, Африканского союза и Межгосударственной организации по развитию (ИГАД) договорились о создании новой платформы для сотрудничества по урегулированию конфликта в РЮС. "Я надеюсь, что теперь созданы все условия для того, чтобы три организации и все соседи (Южного Судана) работали вместе в направлении одной цели, говорили одним голосом и пытались создать условия для того, чтобы избежать ухудшения ситуации в стране и запуска процесса мирного урегулирования", - отметил генсек.

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Гутерриш, Антониу
Страны
Кения Южный Судан
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