CNN: Пентагон разработает новый тип боеприпасов для учебных стрельб в США

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Министерство обороны США намерено разработать новый тип боеприпасов с небольшим сроком биоразложения. Этой новинкой планируется заменить все виды патронов, снарядов и бомб, предназначенных для учебных стрельб на территории США, сообщила телекомпания CNN.

По ее информации, в прошлом году Пентагон объявил сбор рационализаторских предложений на этот счет. Отпущенные для этого сроки истекают 8 февраля.

"Компонентам нынешних учебных боеприпасов требуется сотни лет и больше на биологическое разложение. Некоторые из этих боеприпасов потенциально могут быть подвержены коррозии, а поэтому способны загрязнять почву и воду около себя", - цитирует телекомпания документ Минообороны. Оно, в частности, предлагает вариант включения в состав таких компонентов семена растений, служащих пищей для животных. "Усилия должны быть направлены на то, чтобы использовать семена для выращивания экологически чистых растений и плодов с целью нейтрализации загрязняющих почву веществ и переработки биоразлагающихся компонентов, которые будут разработаны в рамках нашего проекта. Эти растения не должны приносить вред животным", - пояснил Пентагон.

Согласно его сведениям, в США из 1300 наиболее загрязненных мест 900 являются военными объектами. По оценке Минобороны, их очистка от вредных для окружающей среды веществ обойдется в $165 млрд.