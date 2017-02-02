WSJ: НАТО передумала обсуждать с Киевом систему ПРО

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Руководство НАТО отложило планы обсуждения с Украиной ряда аспектов применения системы ПРО. Это "указывает на стремление Североатлантического альянса избежать провоцирования России" и даже наладить диалог с Москвой с учетом мнения на этот счет президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила в среду газета WSJ.

НАТО боится реакции России

По ее данным, руководство НАТО действительно намеревалось обсудить с украинской стороной сценарии действий, если противоракета системы ПРО даст сбой и упадет на территории этой страны. Теперь альянс из-за нежелания спровоцировать негативную реакцию Москвы отказался от таких планов, уточнила газета, которая ссылается на дипломатов западных стран-участниц альянса в Брюсселе.

Согласно их информации, на данный момент "обсуждаются пути расширения диалога с Россией с учетом того, что президент США Дональд Трамп может попытаться убедить НАТО быть более сговорчивой с Москвой". По оценке ряда дипломатов, есть смысл придерживаться более осторожного и взвешенного подхода к обсуждению с Киевом аспектов применения американской системы ПРО, если Североатлантический альянс хочет избежать дальнейшего усугубления отношений с РФ. "В вовлечении Украины имеется известный элемент политической чувствительности, потому что это (переговоры с Киевом) может спровоцировать чрезмерно бурную реакцию россиян", - приводит издание слова одного из источников.

Они, однако, уточняют, что НАТО не собирается вообще исключать возможность ведения диалога с Украиной по ПРО в будущем. Речь идет о том, что именно сейчас его лучше отложить на более поздний срок.

Ситуация на востоке Украины

В среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал к немедленному прекращению огня под Авдеевкой на востоке Украины и отводу всех тяжелых вооружений из зоны конфликта. Он также рекомендовал Россию "использовать свое значительное влияние на сепаратистов для обеспечения прекращения огня".

В последние два дня резко возросло число вооруженных столкновений в районе города Авдеевка и населенного пункта Ясиноватая на линии соприкосновения в Донбассе. В обострении ситуации официальные украинские власти обвинили силы ополченцев. Однако, по данным оборонного ведомства провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), еще в воскресенье вечером украинские силовики начали наступление в этом районе, но получили отпор и вынуждены были вернуться на исходные позиции.

Совет Безопасности ООН во вторник вечером опубликовал заявление, в котором выразил глубокую обеспокоенность "опасной эскалацией ситуации" на востоке Украины и призвал стороны конфликта немедленно прекратить огонь. В документе члены СБ осудили использование вооружений, запрещенных минскими соглашениями.