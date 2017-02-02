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В Сенате США поддерживают решимость Трампа по отношению к Ирану

Международная панорама
2 февраля, 2:25 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Председатель комитета Сената Конгресса США по иностранным делам Боб Коркер заявил, что воодушевлен серьезностью подхода Трампа к полному спектру угроз интересам США, "которые исходят от Ирана"
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ВАШИНГТОН, 2 февраля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Председатель комитета Сената Конгресса США по иностранным делам республиканец Боб Коркер поддерживает подход новой администрации президента Дональда Трампа по отношению к Ирану.

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"Я очень воодушевлен серьезностью подхода президента Трампа к полному спектру угроз американским интересам, которые исходят от Ирана", - говорится в заявлении Коркера, поступившем в ТАСС. До этого законодатель участвовал во встрече с помощником главы государства по национальной безопасности Майклом Флинном. "Ясно, что Ирану более не будет дозволено своим поведением нарушать законы, он станет нести ответственность", - заключил сенатор.

Ранее министр обороны Ирана Хосейн Дехган подтвердил факт очередного ракетного запуска, отметив, что он не нарушает всеобъемлющий план действий (СВПД), который был согласован с Ираном постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией в июле 2015 года.

Флинн в среду на регулярном брифинге для журналистов заявил, что Соединенные Штаты осуждают эти испытания баллистической ракеты, считают подобные действия подрывающими безопасность и стабильность в регионе, в связи с чем выносят стране официальное предупреждение. "На сегодняшний день мы официально предупреждаем Иран", - сказал он. Позже представители Белого дома заявили, что рассматривают "широкий круг" возможных ответных мер.

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