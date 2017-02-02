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Порошенко может принять участие в дебатах Совбеза ООН 21 февраля

Международная панорама
2 февраля, 2:27 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко отметил, что окончательного решения на этот счет еще не принято
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ООН, 2 февраля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Президент Украины Петр Порошенко может в течение февраля нанести официальный визит в США, в ходе которого проведет встречи в Вашингтоне и примет участие в дебатах Совета Безопасности ООН по теме конфликтов в Европе, намеченных на 21 февраля. Как заявил в среду журналистам постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, в настоящий момент поездка главы государства прорабатывается, однако окончательного решения на этот счет не принято.

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"Что касается визита президента Порошенко, то я не занимаюсь вопросами двусторонних отношений (между США и Украиной - прим. ТАСС). Я знаю, что мои коллеги в Вашингтоне работают над этим, но я не могу ничего подтвердить", - сказал дипломат, отвечая на вопрос ТАСС о возможности визита Порошенко. "Такая вероятность есть, насколько я знаю, в его планах - участие в дебатах 21 февраля, посвященных конфликтам в Европе. Но это пока не утверждено", - добавил он.

Ранее Петр Порошенко в интервью газете WSJ сообщил, что надеется встретиться с президентом США Дональдом Трампом в феврале и рассчитывает на то, что новая американская администрация продолжит политику поддержки Украины. До этого глава украинского государства заявлял, что согласовал встречу с Трампом сразу после его инаугурации.

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