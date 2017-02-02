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Прокурор попросил суд расширить расследование связей президента Аргентины с офшорами

Международная панорама
2 февраля, 2:54 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС /Корр. ТАСС, Елена Кондратьева
Федерико Дельгадо просит установить, были ли замешаны компании отца Маурисио Макри в отмывании денег
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 февраля. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Аргентинский прокурор Федерико Дельгадо попросил суд расширить и вместе с тем ускорить расследование в отношении президента Маурисио Макри по делу о его связях с офшорными компаниями. Об этом сообщило в среду агентство Telam.

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По его данным, прокурор посчитал необходимым включить в расследование отца президента Франко Макри, который основал компании Fleg Trading и Kagemusha SA, ставшие предметом проверки. Дельгадо также попросил суд установить, были ли замешаны эти фирмы в отмывании денег.

В то же время прокурор призвал суд как можно быстрее завершить расследование.

В апреле прошлого года аргентинская прокуратура заподозрила президента в намеренном сокрытии своих связей с офшорными компаниями. Благодаря информации, полученной из "Панамских документов", журналисты установили, что президент значился директором Fleg Trading Ltd и Kagemusha SA, зарегистрированных на Багамских островах и в Панаме. В декларациях главы государства информация об этих фирмах отсутствовала. Президент отверг обвинения в нарушении закона.

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В июне судья расширил расследование, чтобы установить, не были ли замечены упомянутые компании в проведении подозрительных операций в других странах. В конце прошлого года Франко Макри признал, что использовал Fleg Trading Ltd для того, чтобы совершить сделку в Бразилии, однако заявил, что в операции не было ничего противозаконного. Он также подчеркнул, что его сыновья не участвовали в деятельности компаний.

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), базирующийся в Вашингтоне, обнародовал 3 апреля 2016 года выдержки из 11,5 млн документов с данными об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров. Отчеты, которым было дано название "Панамские документы", основаны на утечке информации из панамской компании Mossack Fonseca ("Моссак Фонсека"), которая оказывает юридическую поддержку при регистрации компаний в офшорах.

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