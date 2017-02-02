Экс-президент Аргентины подала апелляцию на решение о возбуждении против нее дела

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 февраля. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Адвокат бывшего президента Аргентины Кристины Фернандес де Киршнер передал в суд апелляцию на решение о возбуждении в отношении экс-главы государства дела по обвинению в преступном сговоре. Об этом сообщило в среду агентство Telam.

По его данным, в документе экс-президент назвала необоснованными выдвинутые в ее адрес обвинения и отвергла существование коррупционной схемы для хищения бюджетных средств в провинции Санта-Крус. "Я никоим образом не участвовала в проведении тендеров, объявленных по заказу провинциальных структур", - говорится в апелляции. Бывшая глава государства также обжаловала наложенный на ее активы арест на сумму в 10 млрд песо ($628 млн).

В конце декабря прошлого года судья Хулиан Эрколини предъявил Фернандес де Киршнер, экс-министру федерального планирования Хулио Мигелю де Видо и еще нескольким бывшим чиновникам, а также предпринимателю Ласаро Баесу официальные обвинения в преступном сговоре. По мнению Эрколини, экс-президент и члены ее правительства создали схему, которая позволяла им присваивать бюджетные деньги, выделенные на реализацию инфраструктурных проектов в провинции Санта-Крус. Большинство контрактов в рамках этой схемы якобы получали компании, принадлежащие Баесу.

К настоящему моменту в отношении Фернандес де Киршнер возбуждено два дела. В мае судья Клаудио Бонадио предъявил экс-президенту обвинения в причастности к махинациям в Центробанке Аргентины. Бывшая глава государства также подозревается в незаконном обогащении, коррупции и причастности к отмыванию денег. Сама Фернандес де Киршнер считает себя жертвой политического преследования.