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Постпред Украины при ООН: Вашингтон пообещал Киеву, что не признает Крым частью РФ

Международная панорама
2 февраля, 3:05 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
По словам Владимира Ельченко, его американская коллега Никки Хейли пообещала, что двусторонние отношения между США и Россией "не будут вестись в ущерб Украине"
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Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко

© AP Photo/Bebeto Matthews

ООН, 2 февраля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заверила Киев, что новая администрация в Вашингтоне не признает отделение Крыма от Украины и его вхождение в состав РФ. С таким утверждением выступил в среду постпред Украины при ООН Владимир Ельченко.

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По его словам, беседа с Хейли состоялась "несколько дней назад" и произвела на него "очень хорошее впечатление". "Она (Хейли - прим. ТАСС) подтвердила самые базовые вещи, касающиеся политики США в отношении Украины, то, что они полностью поддерживают нашу территориальную целостность", - сказал дипломат журналистам. Как заявил Владимир Ельченко, в ходе дискуссии с Хейли обсуждались и двусторонние отношения между США и Россией, которые, по его словам, "не будут вестись в ущерб Украине".

Дипломат отметил, что проработал в Нью-Йорке много лет и "пережил четыре или пять смен администрации США от одной партии к другой", и позиция Вашингтона по отношению к независимой Украине оставалась неизменной. "Иногда казалось, что республиканские администрации были даже более позитивными по отношению к Украине, чем демократы", - сказал он, комментируя возможную смену курса в Вашингтоне.

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Ранее Дональд Трамп, будучи еще кандидатом в президенты США, заявил в ходе предвыборной кампании, что рассмотрит возможность признания Крыма частью России. "Народ Крыма, как я слышал, предпочел бы быть с Россией, нежели там, где он был раньше", - подчеркнул он в интервью журналистам американского телеканала ABC. По его словам, "это следует иметь в виду". В последние месяцы Трамп выражал готовность пересмотреть отношения с Россией в сторону улучшения.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% населения, имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно.

18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Киев отказался признавать Крым частью России, несмотря на убедительные итоги референдума, и всякий раз предпринимает политические демарши в отношении действий, которые могут быть расценены как признание Крыма российской территорией.

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Персоны
Ельченко, Владимир Юрьевич
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