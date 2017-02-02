Глава МИД ФРГ встретится с новым госсекретарем США в Вашингтоне

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль посетит Вашингтон для встречи с новым госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, кандидатуру которого на этот пост в среду одобрил Сенат. Об этом сообщило агентство Reuters.

Во время встречи Габриэль намерен обсудить новую внешнюю политику США и их отношение к НАТО. "Мир не будет нас ждать. Есть неотложные вопросы по глобальной повестке, по которым Германия и США, равно как и Европа с Америкой должны тесно сотрудничать", - приводит агентство слова Габриэля.

Ранее, представитель германского внешнеполитического ведомства ФРГ Мартин Шефер сообщал о заинтересованности Габриэля в скорейшей встрече с Тиллерсоном.

В свою очередь, 27 января, когда Габриэль официально стал главой МИД ФРГ, немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве сообщила , что такая встреча может состояться уже на этой неделе.